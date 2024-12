'First Dates', un soltero de Asteasu se queda muy confundido de que su cita le rehuya la mirada. "Lo de que no tenga pelo no me ha hecho gracia"

Los solteros de 'First Dates' a veces disimulan mejor cuando su primera impresión es nefasta y otras no lo pueden evitar. En el caso de Esther, no le gustó nada ver que José Manuel era calvo y le estaba rehuyendo la mirada todo el rato.

No mires arriba

José Manuel es de Asteasu (Guipúzcoa), tiene 56 años y trabaja como celador: "Soy muy de dar abrazos, pero lo que me falta es cariño el cariño que solo te puede dar una pareja". Se definía como una persona muy activa y buscaba una mujer a la que también le gustara el deporte, simpática y "que tenga una sonrisa".

Esther es empresaria, vive en Donosti (Guipúzcoa) y tiene 55 años. Explicaba que tenía un bar y que se pasaba todos los días por el barrio, incluso en sus días libres. "Está bien, es una chica que es guapa" fue la primera impresión de José Manuel al verla.

"Le veo que tiene los rasgos que tenemos los vascos, y lo de que no tenga pelo no me ha hecho mucha gracia" confesó ella en las entrevistas. A José Manuel le llamó la atención que ella girara la cabeza hacia la derecha cada vez que hablaba: "Eso en psicología te dicen que no le gusta lo que tiene en frente".

"Me parecen muy bien esas aficiones, pero yo no comparto nada de eso. Soy un pato" pensó Esther cuando él le habló de su pasión por el deporte. A él tampoco le cuadró que ella no hiciera otro ocio que no fuera "el terraceo": "No hace otras cosas que no tengan que ver con el bar".

Esther se quedó a cuadros al saber que él había utilizado aplicaciones para ligar: "Es que yo soy muy antigua. Me ha chocado, tiene una cara y luego es otra". Ella empezó a decir que no tenía claro si quería iniciar una relación, y José Manuel no daba crédito: "Si no estás preparada para tener pareja , ¿a qué has venido?".

Cuando ella explicó que se había vuelto más arisca con el tiempo, José Manuel le reconoció que le había parecido muy fría: "No te preocupes, me puedes decir que no te gusto a la cara" le dijo él directamente, y Esther lo terminó admitiendo con la boca pequeña: "Aunque no te guste, por educación, deberíamos mirarnos a los ojos". Tras reprocharle su inaccesibilidad, él también rechazó tener una segunda cita con ella.

En Espinof | 7 realities de parejas que no te puedes perder si te pirra el drama

En Espinof | Las mejores series de terror de 2024