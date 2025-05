Las cosas pintan cada vez peor para 'La familia de la tele'. El programa de TVE sigue hundiéndose mientras triunfan 'Valle Salvaje' y 'La promesa'

Tras una primera semana de audiencias bastante malas para todas las esperanzas que tenía TVE puestas en 'La familia de la tele', esta segunda semana tampoco ha arrancado de la mejor manera. La crisis del programa se ha visto acentuado no solo porque los datos no remonten, sino porque paralelamente sí lo hacen los de 'La promesa' y 'Valle Salvaje'.

Unos tanto y otros tan poco

Por si una primera semana de datos reguleros en audiencias y la avalancha de críticas que está recibiendo 'La familia de la tele' no fuera suficiente para hacer saltar las alarmas en TVE, el arranque de su segunda semana todavía evidencia más que no está cambiando el rumbo en su mala racha.

En su programación del lunes 12 de mayo anotó 7,7% de share y 687.000 espectadores en su primer tramo y 5.7% y 418.000 en su segundo, con el que se marcó un nuevo mínimo histórico y tocó fondo con la emisión menos vista desde que está en antena.

Pero el hecho de que no esté levantando cabeza con las audiencias todavía es más llamativo si tenemos en cuenta que no es que los televidentes prefieran acudir íntegramente a las ofertas televisivas de Antena 3 o Telecinco: la audiencia sí que sintoniza La 1 pero únicamente para ver las series y no el programa de María Patiño.

La prueba la tenemos en que, este pasado lunes, tanto 'Valle Salvaje' como 'La promesa' batieron récords de audiencia: la primera consiguió el episodio más visto en toda su historia (12,5% y 986.000) y la segunda alcanzó su mejor cuota de pantalla (17% y 1.215.000) y el episodio más visto desde la muerte de Jana.

Esta situación resulta paradójica, ya que originalmente 'La familia de la tele' se planteó como contenedor de estas dos series para intentar arrastrar a su público al show de Belén Esteban y compañía, pero la jugada no les ha salido bien y la gente que sigue los seriales no se queda a ver el otro programa (aparte de que tampoco beneficia al magacín, ya que le corta el ritmo).

Con todo y eso, se hace más necesario que la cadena pública busque una solución a todo esto (y los continuos bailes de horario que TVE está haciendo con 'Valle Salvaje' y 'La promesa' no ayudan en ningún sentido, la verdad), porque el comodín de achacar la floja respuesta del público a que solo lleva una semana en emisión tal vez sirva para dejarle un poco de manga ancha al formato a corto plazo, pero ya está demostrando desde este mismo lunes que es algo más que una cuestión de toma de contacto y no se va arreglar simplemente esperando.

Vuelve 'Ni que fuéramos'

Quienes parece que tampoco tienen mucha fe en que remonte son los de Canal Quickie y TEN: la cadena ha decidido recuperar 'Ni que fuéramos', el programa en el que antes estaban María Patiño y sus colaboradores tras la cancelación de 'Sálvame', como 'Ni que fuéramos Tentáculos' con Carlota Corredera como presentadora.

Este mismo martes, TEN recuperará el formato con algunos cambios respecto al original (no descartan que alguno de sus antiguos colaboradores se acabe pasando por allí) y se emitirá de 17:15 a 19:00, justo en el tramo en que 'La familia de la tele' se traslada a RTVE Play mientras emiten el episodio de 'Valle salvaje'. ¿Coincidencia? No lo creo.

