"¡Qué salvajada!". El creador de 'La promesa' explica el trágico giro que lo cambia todo en la telenovela de La 1

Vaya triple entrega tuvimos ayer con 'La promesa'. La telenovela de éxito de La 1 no solo tuvo dos episodios en su horario habitual de las tardes, también la esperada emisión del capítulo 553, que lo cambia todo en la exitosa serie diaria. Por supuesto, a partir de aquí, spoilers.

Bueno, en realidad no sé hasta qué punto podemos hablar de spoilers teniendo en cuenta que básicamente el episodio se promocionó avisando de la muerte de Jana, la protagonista de la serie encarnada por Ana Garcés. Ante millón y medio de espectadores (17,3% de share), el personaje fallecía en los brazos de Manuel tras llevar tiempo encamada intentando sobrevivir una herida de bala.

«Recuerdo que al verlo yo mismo decía, "¡qué salvajada!"», comenta Josep Císter, creador de 'La promesa' hablando para El Mundo,«y mis compañeros me contestaban, "pero si lo has escrito tú".» Según el guionista, escribió hace tres meses la escena pero no fue hasta que la vio ejecutada que no la "sufrió", por decirlo de una manera.

La promesa asesina

Según Císter, la decisión de matar a Jana vino de la necesidad de revitalizar 'La promesa' ya que, por pura ley de vida, las tramas y los personajes se van agotando:

«Es una decisión que tomamos seis meses antes. La realidad, además de que las tramas se agotan y los actores también, es que nos planteamos que se acercaba su final. Mi cabeza lo ha imaginado siempre, porque siempre me pongo en el peor de los escenarios.»

Para el guionista, además, era importante poner lazos entre personajes y espectadores de la serie, de tal modo que cuando Curro, María, Pía y compañía se despedían fuese como si lo hicieran uno de los seguidores de 'La Promesa'.

Respecto a el qué viene a partir de ahora, no suelta prenda, como era de esperar. Simplemente da dos pistas: Curro «se adentrará en una investigación muy peligrosa» y que tenemos «que estar atentos porque la marquesa va a dar mucho juego»:

«Va a haber momentos sorprendentes para los espectadores. La serie va a mantener el interés porque de los finales felices una serie no vive. Necesitas repulsar las historias. La muerte de Jana lo único que hace es remotorizar la serie.»

