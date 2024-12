'First Dates', un soltero de L'Hospitalet de Llobregat preocupa a Carlos Sobera con su triste historia. "Me moriría con un hombre así"

Hay solteros de 'First Dates' que todavía no han superado a sus exparejas, y más aquellos que son viudos. Carlos llevaba meses sin salir apenas de casa, y Dori no se podía imaginar pasando la vida al lado de alguien tan poco activo.

Buscando a Dori

Carlos es de L'Hospitalet de Llobregat, tiene 73 años y es empresario jubilado. Decía que le gustaría haber sido torero pero que "se acojonó" y, cuando Carlos Sobera le preguntó por sus aficiones, le contó que llevaba seis meses sin hacer planes fuera de casa tras el fallecimiento de su mujer: "Son 49 años juntos" dijo mientras rompía a llorar ante las cámaras.

"Tocayo, tienes que hacer cosas, si no sales de casa, no te vas a animar nunca. A partir de hoy, va a cambiar tu vida" le instó Sobera. Su cita era Dori, de 66 años, cocinera jubilada y de Sant Fost de Campsentelles: "Llevo 14 años viuda". "Está guapa, muy bien" pensó Carlos.

Sin embargo, Dori no pensaba lo mismo: "No me ha parecido guapo. Esperaba otra cosa, más alto". Él empezó a decirle que no era muy de animales, mientras que ella tenía conejos, pavos y gallinas porque tenía una casa en el campo, una idea que no gustó en absoluto a Carlos.

Cuando empezó a hablarle de toros, Dori le contestó que "no le hacían mucha gracia": "Yo no le vi cuerpo para torero y encima les tiene miedo" pensó ella. Carlos le confesó que no solía ir al gimnasio ni hacer planes con regularidad: "Una persona que se jubila y se queda en casa, como que no" tenía claro Dori.

La cosa no mejoró cuando él contó que no le gustaba andar porque era muy casero: "Me moriría con un hombre así. En dos días, me daría algo". En un momento dado, la conversación se fue extinguiendo hasta que Dori solo daba respuestas cortas.

Tampoco quiso hablar de sexo, ya que tenía claro que su primera mala impresión no había mejorado: "De donde no hay, no se puede sacar". Dori le admitió abiertamente que no tenían feeling, y al final ninguno de los dos quería seguir conociéndose en una segunda cita.

