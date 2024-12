'First Dates', una soltera de Madrid pone cara de morder un limón por el aspecto de su cita. "Le he visto entrar y he dicho: No, por favor"

A veces, la gente de 'First Dates' le hace la cruz a su cita por la primera impresión y luego cambia de opinión. En el caso de Siria, no le gustó nada el estilo que llevaba David y ya decidió que no quería nada con él desde el principio.

First Impressions

Siria (antes Mercedes, pero se cambió el nombre porque no le representaba) es estudiante y artista 360º, tiene 28 años y vive en Madrid. Contaba que en su estudio se hacen todo tipo de actividades artísticas y que tenía claro lo que buscaba en un hombre: "Yo necesito un tío que, cuando lo vea, me moje las bragas".

David es zapatero, vive en Elche (Alicante) y tiene 30 años. Al verle, Carlos Sobera pegó un respingo, porque no se esperaba su aspecto: "Aunque me puedas ver con barba, el septum y los tatuajes, soy el más normal del mundo". Cuando Matías le dijo a Siria que se girara para verle, ella lo hizo y puso cara de morder un limón: "Cuando lo he visto entrar, me he dicho: 'No, por favor'".

"No es para mí del estilo que yo busco" pensó ella, en base a la primera impresión que le había causado David. Por el contrario, a él sí que le había gustado la estampa de Siria: "Me gusta el rollo que lleva". "Mi padre acaba de cumplir 50 años y se ve más joven que él" continuaba ella rajando en las entrevistas.

David comenzó asegurándole de que ni bebía, ni fumaba, ni se drogaba, aunque la gente pensara "que era un fumeta" por las pintas, y ella le insinuó que el universo había intentado decirle que no viniese a la cita porque se había roto un diente hacía poco.

Él captó enseguida que no estaba receptiva: "No me parece bien. Si vienes a conocer a alguien, lo más normal es que des el 100%". Tampoco coincidieron en las aficiones, ya que ella era muy de cine, anime y arte, y él era más de hacer actividades al aire libre.

Después de que Siria le dijera que llevaba una navaja en el bolso "porque era de Albacete", de que él no terminara de creerse que ella no fuera "la guarra del pueblo" y de que ella considerara que cualquier partido que no fuera Vox "son unos traidores a la patria", ambos tenían claro que no querían volver a verse para una segunda cita.

