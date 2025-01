La tensión entre dos solteros de 'First Dates' al hablar de pagar la cuenta. "Tengo cinco sociedades para salir de pobre"

El tema de pagar la cuenta enciende a muchos solteros de 'First Dates', a veces hasta extremos insospechados. Para Óscar, era inconcebible que una chica con la que saliera pagara la cuenta, y Elena no pudo sino reírse al saberlo.

"El hombre blandengue"

Óscar es un empresario de Brenes (Sevilla) y tiene 27 años. "Tengo cinco sociedades para salir de pobre" le contó a Carlos Sobera nada más llegar: "La gente quiere ser Mbappé, yo quiero ser Florentino Pérez". Explicó que le gustaban las mujeres "con el pelo oscurito" y al estilo Kardashian.

"Si es presumida, mejor. Tú tienes tu coche, tu casa, tu negocio, tu ropa… bien cuidada. Que tu pareja esté cuidada también" aseguró Óscar, justo antes de que su cita apareciera por la puerta: Elena, de 24 años, estudiante de Maquillaje, dependienta y residente en Pilas (Sevilla).

"Yo me encanto. Mi mente es maravillosa y abierta, y soy guapísima" se presentó ella. Por parte de Óscar, estaba más que satisfecho: "Me parece muy guapa, la chavala". A Elena también le había gustado físicamente, y le dijo exactamente lo que quería escuchar cuando le confirmó que era muy presumida.

Se entusiasmaron hablando de cómo se hacían las cejas y luego él se puso a quejarse del "hombre blandengue" que dejaba "que pague la chavala" (¿alguna canción del Fary va de esto?), ante lo que Elena levantó las cejas inquisitiva: "Ten cuidado con lo que vayas a decir".

De repente, el ambiente se puso un poco tenso y Óscar se escudó en que él "amaba a las mujeres" y solo por eso ya le salía lo de pagar la cuenta: "No eres menos hombre porque la pague yo" inquirió ella, que no entendía por qué le molestaba tanto que pagaran a medias o se dejara invitar.

"Creo que relaciona lo de estar en pareja con tener que aportarle todo a tu mujer. No quiero un tío que me lo regale todo porque nunca me ha hecho falta" reflexionó Elena. Tampoco se terminó de creer que él no fuera celoso, pero consiguió arrancarle la promesa de que lo de invitarla a comer en el futuro se iba a acabar. Solucionado esto, ambos accedieron a seguir conociéndose en una segunda cita.

