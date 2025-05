'The Last of us' patina en audiencias. El final de la temporada 2 apenas congregó a la mitad de espectadores que el de la temporada 1

La temporada 2 de 'The Last of Us' terminó este pasado domingo (madrugada de domingo al lunes en España) y es hora de ver cómo lo hizo en cuanto a audiencias. La respuesta es que no muy bien. Según Warner Bros. el episodio congregó a 3,7 millones de espectadores a través de todas las plataformas en Estados Unidos.

Esto indica una bajada del 55% respecto al final de la temporada 1 (cifrada en 8,2 millones) y un prácticamente una caída de una tercera parte de los que vieron el inicio de la temporada 2 (5,8 millones de espectadores). Sin embargo, desde HBO se muestran optimistas asegurando que la audiencia «crecerá significantemente» en los próximos días debido a que la gente estaba de puente por el Memorial Day.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

The Last of espectadores

En realidad, motivos tienen para mostrarse optimistas ya que, normalmente, sí que se produce cierto incremento. Pero en realidad las alegrías las están teniendo gracias a la audiencia global, donde la temporada está promediando unos 37 millones de espectadores por episodio. Cifra que está algo por encima de los 32 millones por episodio que la temporada 1 promedió en la ventana habitual de 90 días post estreno.

Ahora bien, cifras aparte, sí que este bajón de audiencia en Estados Unidos (insisto, a nivel global parece tener mejor salud) parece reflejar un poco el parecer general respecto a esta temporada: no solo ha caído drásticamente la valoración en los portales habituales (RottenTomatoes, Metacritic, IMDb) sino también el número de usuarios que han valorado la temporada 2 en dichas webs.

La sensación es, en definitiva, de desencanto con una serie que es de las más importantes para la cadena.

En Espinof | Las mejores series de Max en 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025