Creo que el público no siempre tiene la razón. La victoria de 'Solo Leveling' en los Anime Awards olvida injustamente a algunas de las mejores series recientes

Que el público pueda votar en unos premios es un arma de doble filo. Porque por una parte, oye, siempre hace ilusión poder participar en un evento como los Anime Awards de Crunchyroll para premiar nuestras series favoritas... Pero por otro lado ya se viene demostrando desde hace unos años que los premios se han convertido cada vez más en un concurso de popularidad puro y duro.

Miss Anime

El fin de semana pasado se celebraron los Anime Awards de Crunchyroll, la plataforma de anime por excelencia. Se puede decir que no repararon en gastos y se montó tremenda ceremonia en Tokio tirando de estrellas como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Damiano David como presentadores. Pero uno de los elementos más jugosos para los fans era la posibilidad de votar a través de la web oficial de los premios para aupar a sus animes favoritos.

Este año Crunchyroll batió récords de participación con más de 51 millones de votos emitidos. Y finalmente el público habló y concedió a 'Solo Leveling' un total de 7 premios, incluyendo algunos de los galardones más gordos de la noche como el de Mejor anime del año, Mejor serie en curso o Mejor serie de acción.

Por desgracia, llevamos viendo ya unos años cómo en los Anime Awards de Crunchyroll se terminan coronando las series más populares del momento. Y aunque en las primeras ediciones sí que vimos cómo se celebraban auténticas joyas como 'Yuri!!! On Ice', 'Devilman Crybaby' o 'Cyberpunk: Edgerunners', ahora parece que directamente se premian los animes petones de acción que están de moda en el momento, sin ninguna oportunidad para el resto de series.

Ya está pasando en menor medida con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen', que arrasan cada edición en la que participan casi por defecto y porque el público generalista vota a cholón por "sus favos" sin mucho más criterio. Y ya estoy viendo que este fenómeno se va a repetir cada año en el que 'Solo Leveling' se la juegue en cualquier categoría.

Que, ojo, tampoco quiero decir que 'Solo Leveling' sea un mal anime aunque a mi personalmente no me termine de enganchar. Reconozco que es un buen anime de acción con una gran calidad visual... pero me parece que se queda muy, muy lejos de ser el mejor anime que tuvimos el año pasado.

Y más en un año tan fuerte como 2024, en el se emitieron 'Dandadan', 'Frieren: Tras Finalizar el viaje', 'Los diarios de la boticaria' ('Kusuriya no hitorigoto') y 'Tragones y mazmorras' ('Dungeon Meshi'). Y es que mientras 'Dandadan' y 'Frieren' consiguieron rascar algún que otro premio, la boticaria apenas se llevó un premio de consolación a mejor actriz de doblaje.... Y es especialmente sangrante el caso de 'Tragones y Mazmorras', que se fue directamente de vacío.

Creo que cualquiera de estas cuatro series tienen un mayor potencial para Mejor anime del año, tanto por su calidad visual como por su trama y su desarrollo de personajes. Tampoco van faltos de acción, porque tres de ellos también tienen sus secuencias de infarto de luchas contra todo tipo de monstruos y algunas de las escenas animadas más punteras que hemos visto el año pasado.

Pero es que, a pesar de las críticas a su mala animación, el premio a la Mejor animación se fue para 'Kimetsu no Yaiba', con lo que casi se reafirma que el gran público vota al tuntún sin pararse mucho a mirar más allá de las tres series que más conoce.

¿Cómo salimos de aquí?

Como señalaba mi compañera Carla, también hay un factor indudable a tener en cuenta con estos premios: los calendarios de estreno de nuevas temporadas importan. La segunda temporada de 'Solo Leveling' estaba bien reciente durante el periodo en el que estaban abiertas las votaciones, mientras que en el caso de 'Dandadan' o 'Tragones y Mazmorras' ya se había enfriado muchísimo el escenario y habían pasado varios meses desde que terminaron su emisión.

Y es que, salvando muchísimo las distancias, también la vergüenza del televoto en Eurovisión me ha hecho reflexionar sobre este tipo de votaciones. No estoy a favor de que se elimine el voto el público, porque al final también tiene su salseíllo el que se anime a votar a los fans y celebrar sus series y películas favoritas... Pero no se puede confiar en el público masivo como único criterio para coronar vencedores.

Y es que los Anime Awards siguen creciendo más y más cada año y ya están demostrando que son un festival a tener en cuenta y que mueven masas. Y si quieren posicionarse como unos premios decisivos en la industria deben empezar a tomarse más en serio.

Una buena manera de hacerlo sería equiparar los votos del público con los de un jurado especializado, formado por miembros de la industria como directores, productores y animadores. De esta manera, la responsabilidad real de las votaciones iría más repartida repartida, especialmente según la industria del anime sigue creciendo y se vuelve un "hobby" más y más mainstream.

Porque si no cambiamos el chip, veremos cómo en los próximos años los Anime Awards serán engullidos por completo por animes con un fandom masivo que ya son una institución, sin parar a pensar si de verdad merecen el bombo que se les da o son una moda del momento hasta que llegue un nuevo estreno que se lo meriende.

