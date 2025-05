Aquel presentador del telediario que fue obligado a jubilarse por TVE. "Llevaba 47 años cotizados"

Desde que comenzaron a emitirse los telediarios, son muchos los periodistas que han pasado por nuestros televisores a la hora de informar sobre la actualidad. Sin embargo, en el caso de Jesús Álvarez Cervantes, su salida de ese ámbito resultó algo polémica, debido a que fue TVE quien le obligó a jubilarse acogiéndose a un convenio.

"Me jubila Televisión Española, no me jubilo yo"

Jesús Álvarez Cervantes es un presentador y periodista que comenzó a trabajar en RTVE en 1975. Se convirtió en un rostro habitual del telediario, aunque tuvo que dejar su puesto en un momento dado en 2023, y no por voluntad propia.

"Me jubila Televisión Española, no me jubilo yo", afirmó en su momento, cuando desveló que que la cadena pública le había jubilado acogiéndose al III Convenio colectivo​ de RTVE aprobado en 2020, que "te obliga a marcharte cuando cumples 65 años y llevas más de 35 cotizados a la Seguridad Social".

Álvarez, que había sido compañero de la reina Letizia en el Telediario y también trabajó con veteranos de la cadena como Ana Blanco, se mostró muy dolido "por la forma en que terminaron" las cosas en su jubilación, ya que él todavía quería seguir unos cuantos años más ejerciendo su profesión en TVE.

"Se supone que (el convenio) es para dar cabida a a gente nueva, cuando en realidad llevamos sin convocar unas oposiciones no sé cuántos años. ¿Por qué no me dejan seguir si no van a traer a gente nueva para cubrir estos puestos?", manifestó el periodista. Tal como explicó en Jot Down, le molestó en especial que no le dieran posibilidad de rebatir el tema:

"Llevaba 47 años cotizados, pero seguía disfrutando de mi trabajo. He sido un privilegiado. TVE me ha permitido contar las excelencias de los deportistas. Es más, amo profundamente esa empresa. Pero hay una serie de normas con las que no estaba de acuerdo y que fueron las que me han llevado a esta situación".

"Mis últimos años de trabajo en TVE no fueron los mejores con mi enfriamiento. El covid me descubrió el teletrabajo. Luego, un programa quincenal. Fue un descenso suave hasta llegar a la meta. Me quitaron sin justificación de los telediarios. Pregunté por qué me quitaban y me dijeron que buscaban un cambio. Y resulta que al único que cambiaron fue a mí. No me pareció una razón correcta ni adecuada. Hubiese sido mejor que me dijesen claramente: 'el nuevo equipo que ha llegado no ha contado contigo'".

Tras su jubilación, Álvarez no se ha retirado por completo del escenario público, sino todo lo contrario: "Ahora, como estoy libre, me llaman de todos los sitios para hacer cosas: una presentación, una clase en la universidad, una charla… muchas cosas y casi no paro de viajar", explicó en 2023.

Además, participó en 2024 como concursante puntual de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco y hace poco se sumó a las voces en contra del fichaje de 'La familia de la tele' en La 1: "El prestigio de TVE es hacer programas de calidad y no recurrir a lo que se ha visto en otras cadenas privadas".

Imágenes: TVE

