Creo que 'De vuelta a la acción' va a arrasar en Netflix pero no se lo merece. Cameron Diaz y Jamie Foxx dignifican una película que es mero contenido

Hace poco se supo gracias a un artículo de N+1 Magazine que Netflix pide a los guionistas que los personajes anuncien lo que están haciendo para que los espectadores que simplemente lo tienen de fondo se enteren de lo que sucede. Una nueva demostración de que su única preocupación es hacer contenido y que luego se consuma de la forma que sea.

Si uno se para a pensarlo, eso es algo que aplica a muchas series y películas de Netflix, incluyendo algunos de sus mayores éxitos. Y lo mismo sucede en el caso de 'De vuelta a la acción', la película con la que Cameron Diaz ha abandonado su retiro para volver a trabajar con Jamie Foxx. Ellos son lo mejor de una comedia de acción llamada a arrasar en la plataforma pero que no ofrece realmente nada para merecérselo.

Muy poco cosa

Creo que no sorprendo a nadie cuando digo que 'De vuelta a la acción' es un pasatiempo de usar y tirar. Cualquier espectador puede olerse todo lo que va a suceder y el guion de Seth Gordon, también director de la película, y Brendan O'Brien no se esfuerza lo más mínimo en disimularlo. Aquí la clave es que pasen cosas de forma más o menos constante e intentar sacar partido a la innegable química que comparten Diaz y Foxx.

Ahí es donde hay un clavo al que agarrarse para no sentir que 'De vuelta a la acción' sea tan productivo como mirar dos horas a la pared, pues nos recuerda que Diaz era mejor actriz de lo que solía decirse. Y si tu principal (y quizá único) motivo para verla es ella, adelante, pero no esperes mucho más. De hecho, esa química que mencionaba con Foxx es un arma de doble filo, pues funciona mucho mejor si uno piensa que son amigos y no una pareja.

De hecho, las bases de esa relación y de la decisión que toman para alejarse de su trabajo es tremendamente endeble y uno simplemente tiene que aceptarlo para que la película no se hunda por completo. Incluso la relación con sus hijos es más efectiva cuando parece que se tratan como iguales que cuando se tiene que incidir en su papel como padres. Es raro.

Dicho esto, Foxx y Diaz son lo único que no cae en un total mediocridad. Da igual que haya otra buena cantidad de rostros conocidos -Andrew Scott es el que está más desaprovechado y espero que al menos se llevase para casa un buen cheque- o que de vez en cuando se busque potenciar más su componente de espectáculo visual, todo acaba resultando monótono. Como si se conformaran con la apariencia de ser un buen entretenimiento pero sin dedicarle ningún tipo de esfuerzo real por conseguirlo.

Además, puede que 'De vuelta a la acción' ni siquiera llegue a las 2 horas, pero eso no impide que se haga demasiada larga. Recuerdo que hay algo que sucede sobre el minuto 70 y pensé que menos mal que ya íbamos para el final, solamente para acto seguido descubrir que todavía me faltaban 40 minutos por delante. Tampoco es que sea un desastre, pero sí una película bastante frustrante.

Supongo que a su favor podría decir que al menos intenta tener algo de entidad visualmente -todavía recuerdo lo vulgar que era en esa faceta 'Alerta roja', aún hoy la película más vista de toda la historia de Netflix- y que puede servir como acompañamiento para quien simplemente quiera tener algo de fondo que le cuente una historia, pero más allá de eso hay poco que rascar en 'De vuelta a la acción'.

Al final problema de esta película y de muchas otras producciones originales de Netflix es que se conforman con no molestar, sin importar lo anodinas que lleguen a ser como consecuencia de ello. Sería un poco el equivalente a hacer tu trabajo en piloto automático esperando acabar lo antes posible. No te sentirás realizado en lo más mínimo, pero ahí ha quedado hecho. Eso es 'De vuelta a la acción', pero gastando decenas de millones de dólares para hacerlo en lugar de tener un salario que a duras penas te permita sobrevivir.

Aquí el único consuelo es que Diaz y Foxx parecen estar pasándoselo bien, más por la idea de trabajar juntos que porque la películas les proporcione material para lucirse -eso es especialmente evidente en la escena en la que toman la decisión de cambiar de vida-. Con todo, eso dignifica un poco el resultado final, pero no lo suficiente como para poder recomendarla.

