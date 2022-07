'Paper Girls': la atractiva serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video es una alternativa familiar a 'Stranger Things' a la que le cuesta despegar

En Amazon Prime Video llevan un tiempo intentando encontrar su nueva gran serie de ciencia ficción tras la finalización de 'The Expanse'. Buena prueba de ello es que solamente durante los últimos meses ha lanzado títulos como 'Outer Range', 'Night Sky' o 'Paper Girls', la cual se estrena en la plataforma este viernes 29 de julio.

Amazon ha optado en esta ocasión por lanzar la temporada entera de golpe, seguramente buscando así repetir el éxito de 'La lista final'. No creo que llegue a tanto, pero sí me parece una estrategia acertada, pues cuesta cogerle un poco el punto a esta adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang y la idea de un parón impuesto podría jugar en su contra, pues sin él es más fácil encariñarse con sus protagonistas. Ahí está la mayor fortaleza de una serie que en lo referente a la historia que cuenta no termina de enganchar.

Los personajes por encima de la historia

Os garantizo que vais a leer infinidad de menciones a 'Stranger Things' cuando oigáis hablar de 'Paper Girls', algo comprensible tanto por estar situada inicialmente en los 80 como por tener a menores de edad como protagonistas y por el fuerte componente de ciencia ficción del relato. Sin embargo, los parecidos no van mucho más allá de eso, pues en todo caso habría que referirse a ella como una alternativa de corte más familiar. O al menos esa sensación me ha dejado durante los cuatro capítulos que he podido ver hasta ahora.

Situada a finales de 1988, 'Paper Girls' arranca con una joven adolescente iniciando su nuevo trabajo como repartidora de periódicos, lo cual hace que coincida con otras tres chicas de su edad. Algo sucede -no entraré en detalles por eso de los spoilers- y entra en escena el siempre atractivo recurso de los viajes en el tiempo. A partir de ahí la cosa se complica, pero la serie en todo momento prioriza a sus cuatro protagonistas por encima del resto de elementos.

Eso puede hacer que surja cierto sentimiento de frustración en el espectador, pues lo que se consigue dando algo más de profundidad a sus personajes -su lado más emocional tiene un gran peso específico-, especialmente en el caso de una de ellas que vuela por libre de forma temporal, también se pierde por la posibilidad de que el lado más suculento de su premisa quede demasiado en segundo plano.

No es que se olviden de ello, pero sí que lo cuecen a fuego demasiado lento -a veces casi parece que lo apuestan todo a los últimos minutos a modo de enganche para que sigas viendo episodios-. No sé si será consecuencia de querer ser muy fieles al material original, algo en lo que sus responsables han incidido en varias ocasiones a lo largo de la campaña promocional.

A medio gas

La consecuencia natural de ello es que es más sencillo conectar con sus protagonistas, donde además se agradece que exista un enfoque puramente femenino, algo que este tipo de relatos ochenteros rara vez ha hecho, y eso si es que ha sucedido alguna vez. Sin embargo, esa ubicación temporal va variando y todo resulta algo más monótono en otros lugares. No es que haya nada mal hecho, pero tampoco haya algo que destaque. Hasta visualmente resulta algo más plana cuando en los 80, sin ser nada revolucionario -no esperéis una glorificación de esos años, ojo-, era todo más vistoso.

Además, los personajes están bien escritos y sus motivaciones se entienden, pero por ahora se han decantado completamente por el lado emocional en lugar de explorar de forma más variada lo que pueden aportar a la historia. Eso se debe en parte a que la serie tiene aún un fuerte componente introductorio. Tampoco esperaba que presentasen todo en el primer episodio, pero sí que le falta algo de punch. Es como si fuese un boxeador que se está centrando en intentar cansar a su rival con la esperanza de que luego sea más sencillo noquearle.

Dicho esto, los elementos que han ido ampliando la mitología presentada en el primer episodio sí dejan con curiosidad por ver qué hacen con ellos, mientras que las cuatro protagonistas tienen el suficiente gancho como para que compense seguir viéndola por ellas. Eso sí, en todo momento parece que su techo es muchísimo más algo de lo que han intentado llegar hasta ahora. La duda está en si querrán llegar a él o si se conformarán con volar bajo.

En resumidas cuentas

'Paper Girls' propone una historia llamativa y trabaja con mimo a sus cuatro protagonistas, para las cuales además se ha hecho un gran trabajo de casting. A cambio, hasta ahora no se anima a explorar realmente el universo que presenta y queda la sensación de que está reservándose más de la cuenta. Habrá quien siga adelante pese a ello, pero vivimos años en los que hay muchísimas más series de las que podemos ver y eso podría jugar en su contra.

