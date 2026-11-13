El videojuego de 'Buenafuente' que crearon en Holanda y que todos hemos hecho esfuerzo por olvidar

Entre 2005 y 2007, Andreu Buenafuente cambió el late night español. Acostumbrados como estábamos a que fuera el momento de la locura y el morbo con 'Crónicas marcianas' o 'Esta noche cruzamos el Mississippi', el cómico catalán trajo un formato más americano, mezcla de entrevistas y humor, y le funcionó estupendamente. Tanto, que consiguió llevar a Rodolfo Chikilicuatre a Eurovisión, hizo famoso al "Follonero" (ahora Jordi Évole) y las muletillas como "¡Y su princesa!" o "¿Qué pasa neng?" se hicieron conocidas por toda España. Quizá demasiado.

Neng, lo flipas, neng

Edu Soto hizo del Neng de Castefa por primera vez en 'Una altra cosa', el programa de Buenafuente en la TV3 catalana, y se lo trajo a 'Buenafuente' junto con otros personajes. En pleno auge del programa, cuando se llegó a publicar hasta una revista de cómics con El Jueves, el Neng de Castefa hacía lo que quería, desde arrollar músicos hasta destrozar tímpanos con su buga. ¿Cómo no iban a aprovecharlo un poquito más antes de jubilarlo?

En plena "Nengmanía", el personaje llegó a sacar un disco con temazos como 'La regla del tres' o 'Momento bajón', DVDs con sus mejores momentos y un videojuego. Sí, un videojuego. El 11 de diciembre de 2006, con el programa aún en boga, PlayStation 2 vio el lanzamiento de uno de sus videojuegos más infames: '¡Qué pasa, Neng!', con Soto en la portada vestido como su mítico personaje. No había una historia, ni mucho menos: se trataba de cinco minijuegos cutres que desbloqueaban vídeos del personaje en el programa, sin mucho más que hacer.

Los juegos ni siquiera tenían mucho que ver con el personaje: eran versiones de 'Tetris', la tragaperras o el Neng matando moscas a cabezazos que se llamaron 'El embalaje', 'Ambulancia', 'Spot Konstitu', 'La guardia' y 'La fortuna rueda'. No se podía decir que tuviera la mejor adaptación al castellano, algo extraño siendo un juego español, ¿no? Bueno, tiene una explicación: no estaba hecho en nuestro país... sino en Holanda.

Mala fuente

Particularmente, lo hizo la empresa Phoenix Games, experta en hacer absolutas bazofias que tardaban entre 3 y 5 meses en programar. Juegos a los que se les podía llamar así cogiéndolo con pinzas, como 'Dalmatians 4', cuyos minijuegos desbloqueaban la película de media hora '...more Dalmatians', un obvio plagio de '101 dálmatas', o 'Myth Makers Super Kart GP', la copia barata de 'Mario Kart'. Pero, ¿cómo acabó una propiedad made in Spain en manos de una compañía así de desastrosa?

Atari Ibérica, que se dedicaba a distribuir el juego y sabía que tenía que aprovechar el boom antes de que todo el mundo se olvidase, encargó el juego a quien lo pudiera hacer más rápido, y este fue el resultado. Eso sí, no les impidió sacar pecho durante su lanzamiento, afirmando que "Es un proyecto que hemos desarrollado con gran entusiasmo por ser una iniciativa que compete únicamente a España, y los videojuegos locales merecen un cariño extraordinario. Además, hacerlo con Antena 3 ha sido extraordinario". Hay que tener la cara de cemento armado, ¿eh?

Obviamente, ni Edu Soto ni Buenafuente querrán hablar sobre este dislate, sobre todo desde que el personaje quedó más que jubilado hace décadas. ¿Se embolsaron algún dinero? Probablemente: aunque el juego solía estar en las cubetas de títulos de saldo, costaría tan poco que a poco dinero que ganaran, ya daría beneficios. Nos queda el consuelo de que a nadie se le ha ocurrido sacar un juego para móvil de 'Nadie sabe nada'... por mucho que un buen 'Words' tuviera todas las opciones de ser un éxito.

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