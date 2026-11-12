300 días consecutivos en el top 10 de las plataformas: el éxito de taquilla protagonizado por Alan Ritchson y Jason Statham que fue un fenómeno en su segunda vida

Alan Ritchson se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del género de acción actualmente. Aunque llevaba años acumulando papeles en producciones populares como 'Smallville' o 'Los juegos del hambre: En llamas', ha sido su interpretación de Jack Reacher en la exitosa serie de Prime Video la que ha terminado de disparar su popularidad. Desde entonces, su agenda no ha dejado de sumar proyectos y 2026 está siendo especialmente intenso para el actor.

Este último año ha protagonizado 'War Machine', el thriller de ciencia ficción de Netflix que ha alcanzado los 147 millones de visualizaciones y se ha situado entre las películas en inglés más vistas de la historia de la plataforma; también ha regresado como 'Reacher' en la cuarta temporada de la serie y próximamente compartirá pantalla con Arnold Schwarzenegger en la comedia de acción 'Christmas Rescue'. Sin embargo, hay un detalle curioso en su trayectoria de este año: su película más vista no es ninguno de estos estrenos.

'Fast & Furious 10' sigue arrasando

La película que ha conseguido ese peculiar récord es 'Fast & Furious X', la décima entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel. Según los datos recogidos por Collider, la producción se ha convertido en el título más visto de Alan Ritchson durante 2026, a pesar de que llegó a los cines hace tres años. En ella, el actor interpreta a Aimes, un agente de la Agencia que termina desempeñando un papel importante en el conflicto al que se enfrenta la familia de Dominic Toretto.

El éxito de la película -en España está disponible para alquilar- resulta especialmente llamativo si tenemos en cuenta el tiempo que ha pasado desde su estreno en cines. Tras recaudar más de 700 millones de dólares en taquilla, 'Fast & Furious 10' ha seguido encontrando espectadores gracias a su llegada a distintos servicios de streaming. De hecho, según la información publicada por Collider, el filme ha permanecido en el Top 10 de las plataformas durante más de 300 días consecutivos a lo largo de 2026.

La película, dirigida por Louis Leterrier, reúne a buena parte de los rostros habituales de la franquicia, entre ellos Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jason Momoa, que debuta en la saga como el villano Dante Reyes. La incorporación de Ritchson como Aimes también supuso un nuevo paso para el actor dentro del cine de acción, antes de que 'Reacher' terminara de consolidarlo como uno de los protagonistas más solicitados del género.

Y puede que todavía quede espacio para volver a verlo en este universo. Universal confirmó a principios de 2026 que la próxima entrega llevará por título 'Fast Forever' y será la undécima película de la franquicia, además de su desenlace. Por ahora, se desconocen los detalles de la trama y no se ha confirmado oficialmente si Alan Ritchson retomará su papel como Aimes.

Mientras tanto, el actor continúa ampliando su filmografía con proyectos de perfiles muy distintos. Su éxito en 'War Machine' y el regreso de 'Reacher' demuestran que su tirón comercial sigue creciendo, pero el recorrido de 'Fast & Furious X' en streaming recuerda que algunas de sus películas anteriores todavía tienen mucho que ofrecer.

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