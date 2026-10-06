El autor de 'Reacher' explica por qué no quiso hacer una tercera película con Tom Cruise: "Lo veté. ¿Qué actor justifica 200 millones de dólares?"

'Reacher' se ha convertido en una de las grandes apuestas de Prime Video, pero su llegada a la televisión fue posible, en parte, porque Lee Child decidió cerrar la puerta a una tercera película protagonizada por Tom Cruise. El escritor, autor de las novelas de Jack Reacher, podía decidir si la franquicia cinematográfica continuaba después de las dos primeras entregas y optó por no seguir adelante.

Años después, el tiempo parece haberle dado la razón: la serie protagonizada por Alan Ritchson se prepara ya para su quinta y sexta temporada y ha permitido adaptar las historias de Child con una libertad que el formato cinematográfico difícilmente podía ofrecer.

'Reacher' necesitaba otro formato

Child ha explicado a Collider que su decisión no fue casual. El escritor contaba con una cláusula en el contrato cinematográfico que le permitía vetar una tercera película después de 'Jack Reacher' (2012) y 'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás' (2016), ambas protagonizadas por Tom Cruise. "Tenía una cláusula en ese contrato cinematográfico que me permitía vetar si haríamos más películas después de dos. Así que lo hice. Ejercí ese derecho", declaró. El acuerdo se había cerrado en 2005 y, aunque la primera película funcionó especialmente bien, Child decidió no continuar por esa vía.

El éxito de la primera película fue palpable y tuvo además un efecto directo sobre las novelas.

"El acuerdo se cerró en 2005 y el desarrollo se prolongó muchísimo. Las dos películas se terminaron en 2017. La primera, en particular, fue un éxito rotundo. Se estrenó en diciembre de 2012. Para enero de 2013, apenas un ciclo de ventas después, tenía ocho libros de bolsillo antiguos en el Top 10. Eso no se puede comprar ni rechazar".

Sin embargo, para Child el panorama audiovisual había cambiado por completo cuando llegó el momento de plantearse el futuro de la franquicia.

"Para 2017, por supuesto, el panorama era completamente nuevo. Se había inventado el fenómeno de ver series compulsivamente. La banda ancha estaba mucho más extendida. Era algo común ahora. No lo era en 2005. No se había inventado, y creo que nadie preferiría ver una película a ver televisión en streaming por dos razones. En primer lugar, por la duración: es un lujo fabuloso. De verdad. Ocho horas, diez horas, doce horas, lo que quieras. Puedes contar toda la historia, con todos sus matices, todos los momentos tranquilos, todos los momentos divertidos. No tiene por qué estar todo comprimido en 90 minutos de contenido".

La adaptación televisiva llegó finalmente en 2022 con Alan Ritchson como protagonista y, según Child, el cambio de formato también solucionó uno de los grandes problemas del cine: la necesidad de contar con una estrella capaz de justificar una enorme inversión. "Las finanzas son completamente diferentes. En una película, el actor es quien atrae el dinero. ¿Qué actor justifica una inversión de 200 millones de dólares?", explicó. En televisión, en cambio, la plataforma puede asumir el coste sin depender necesariamente de una superestrella.

"En televisión, la plataforma lo paga y puedes tener a cualquiera. Puedes tener a completos desconocidos. Las estrellas de televisión no atraen ni a la audiencia ni al dinero, así que teníamos total libertad para elegir al reparto". Una libertad que ha permitido a 'Reacher' seguir creciendo. De hecho, Prime Video ya ha renovado la serie para una sexta temporada después de que la cuarta alcanzara 66 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros 28 días.

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