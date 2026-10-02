La estrella de 'Reacher', Alan Ritchson, solo le ha dado un consejo importante a la protagonista de 'Neagley', Maria Sten

Si bien creo que está algo lejos de lo que da en cada temporada 'Reacher', su spin-off 'Neagley' ha sido bastante satisfactorio con la aventura en solitario (o independiente, según lo veamos) del personaje interpretado por Maria Sten, Frances Neagley.

Una serie que, como vemos, les ha funcionado de lujo a la gente de Prime Video en cuanto a audiencias, colocándose durante un tiempo como lo más visto de la plataforma. Algo que, además, le ha valido la renovación por una temporada 2, uniéndose así a la renovación por una sexta de la serie padre.

Ahorrando fuerzas

Serie cuyo protagonista le dio un gran consejo a la actriz tan importante como sorprendente. Así lo comenta Maria Sten en una entrevista a Digital Spy. La actriz que, como pudimos comprobar en su debut en 'Reacher', no le hace ascos a las escenas más físicas y de acción, reconoce que le costaba delegar a la hora de grabar.

Hasta que Alan Ritchson le convenció de lo contrario:

«Hubo esta escena, quizás de cuando estábamos haciendo la temporada 2 de 'Reacher', en la que estábamos haciendo esta pelea. También soy muy cabezota, quiero hacerlo todo por mí misma y él me dice "No, no, ahorra fuerzas, porque vas a hacerlo 47 000 veces, por lo que cuando la cámara vaya a enfocarte por detrás de tu cabeza quizás de vez en cuando debes dejar que lo haga el doble de acción" y ese es un buen consejo, debo decir.»

A diferencia de 'Reacher', cuyas temporadas se basan en libros concretos de la saga de Lee Child, 'Neagley' va más por libre. Cocreada por Nick Santora y Nicholas Wootton, la primera temporada metía a la exmilitar y ahora investigadora privada a investigar la sospechosa muerte de un amigo de la infancia. Como digo al principio, si bien no llega al nivel de la serie original, este spin-off resulta un pasatiempo bastante digno.

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