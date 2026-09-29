'Reacher' tendrá sexta temporada. Amazon celebra el éxito arrollador de la serie de Alan Ritchson con una doble renovación en el mismo año

Está claro que alcanzar 66 millones de visualizaciones en el primer mes durante el estreno de su cuarta temporada convierte a 'Reacher' en un vivo ejemplo de que no hay cuatro sin cinco... o, mejor dicho, sin seis. Y es que, con la quinta temporada aún en fase de producción, la gente de Amazon Prime Video ha decidido renovar las aventuras de la mole interpretada por un Alan Ritchson que está pasando por su mejor momento a nivel profesional.

No hay cuatro sin... ¿seis?

El anuncio, que ya ha confirmado la gente de Variety, marca la primera renovación doble en un mismo año para la serie. Una maniobra que, después del lapso de 18 meses entre la tercera y la cuarta tanda de episodios, invita a pensar en la voluntad de la plataforma propiedad de Jeff Bezos de reducir progresivamente esta ventana hasta, con suerte, moverse en los márgenes deseables de los 12 meses.

No obstante, lejos de lo ocurrido con los shows en plataformas como Netflix, cuyas segundas temporadas tienen un desempeño particularmente deficiente cuanto más larga es la espera entre estas y las originales, la cuarta entrega 'Reacher' se las ha apañado para superar los datos de su predecesora. Si sumamos a esto que se encuentra entre las cinco temporadas más vistas de la plataforma, junto a las primeras de 'Fallout' y 'Los anillos de poder', su continuidad era inevitable.

Peter Friedlander, director de televisión global de Amazon MGM Studios, ha comunicado así la buena nueva:

“Reacher” pega fuerte. Lo que Lee Child ha creado y lo que Nick Santora y sus equipos creativos han dado vida es, sencillamente, increíble. Alan Ritchson es Jack Reacher: ha ofrecido una interpretación que ha cautivado al público de todo el mundo. Junto con nuestros socios de Paramount Television Studios, estamos encantados de continuar este viaje. Reacher es una serie verdaderamente emblemática, y estamos encantados de formar parte de esta aventura con este extraordinario reparto y equipo técnico para la sexta temporada»

Mientras que la cuarta temporada de 'Reacher' está basada en la novela 'Gone Tomorrow', la quinta, que se está rodando en Toronto, adaptará el libro 'Make Me'. En lo que respecta a la sexta temporada, aún no ha trascendido información sobre qué obra de Lee Child llevará a la pequeña pantalla ni cuándo arrancará su producción, pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

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