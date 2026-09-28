El director de 'Godzilla Minus Zero' explica por qué la película tiene una calificación para adultos: "Censurarla nunca fue una opción"

Hace cosa de un día llegaron desde el otro lado del charco las primeras opiniones sobre 'Godzilla Minus Zero' para no confirmar, pero al menos sugerir que el Rey de los Monstruos está de vuelta por todo lo alto con una secuela a la altura de lo que lograron continuaciones de la talla de 'Terminator 2', 'El caballero oscuro' o la mismísima 'El Padrino: Parte II' con un largometraje tan descomunal como su lagarto atómico protagonista.

Lagartos para adultos

Entre las muchas virtudes que se están reivindicando de la película, además de su preciso equilibrio entre carga dramática y espectáculo, sus lecturas y su sólida dirección, se ha destacado con fuerza el abrazo a una calificación por edades para adultos que, a priori, no encajaría con un blockbuster que aspira a atraer a la mayor parte del público posible. Pero, Takashi Yamazaki no le tiene miedo ni al éxito, ni a una R en el cartel de su obra.

Durante uan entrevista con Variety en el marco del New York Film Festival, el realizador japonés explicó por qué decidió abrazar la calificación R y, a priori, restringir el acceso al filme a buena parte de su público potencial —recordemos que, en Estados Unidos, los menores de 17 no pueden acudir a una proyección de esta categoría sin acompañar por un adulto—.

Lógicamente, como estudio —e incluso como director— quieres que vea tu película la mayor cantidad posible de público, así que una calificación R puede parecer una especie de barrera, y por supuesto que va a haber conversaciones sobre "¿Hey, no podíamos haber bajado esto a un PG-13?". A pesar de eso, hubieron ciertas escenas que, para mí, como director, eran esenciales par ala película. Censurarlas o cortarlas nunca fue una opción para mí.

Pero Yamazaki tiene cierta esperanza que no está, ni mucho menos, infundada. Durante los últimos años se han ido estrenando títulos de la talla de 'Joker', 'Deadpool y Lobezno' o 'La Odisea' que se las apañaron para recaudar en todo el mundo 1 070 millones de dólares, 1 330 millones de dólares y 1 720 millones de dólares respectivamente a pesar de ser para mayores de 18 años.

Creo que la calificación R llegó a tener una connotación negativa en cierto punto. En películas más modernas crea una especie de expectativa y emoción en torno al, "Vale, no han censurado nada. Las voces del director y el reparto están ahí, tal y como son". Así que es muy alentador ver que otras películas que nos han precedido han tenido mucho éxito en la taquilla con una calificación R. Con suerte, podemos continuar con esa tónica con Godzilla Minus Zero.

Con o sin escenas que podrían herir la sensibilidad de los más jóvenes, 'Godzilla Minus Zero' llegará a nuestras salas de cine el 6 de noviembre de este mismo 2026; fecha que la convierte en uno de los estrenos más esperados del último trimestre del curso cinematográfico.

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