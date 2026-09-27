Robert Eggers abandona el terror para adaptar a William Shakespeare en una nueva versión de 'Romeo y Julieta'. "Necesitaba un descanso"

Cuando un cineasta al que asociamos a un nicho muy concreto decide cambiar de aires y salir de la que, a priori, es su zona de confort, suele crearse una sensación de desconfianza y miedo entre sus seguidores más fieles. Por supuesto, siempre hay excepciones, porque cuando este director en concreto es alguien como Robert Eggers, el pánico a un patinazo se transforma directamente en expectativas por ver qué se saca de la manga.

El terror del amor

El neoyorquino, que aún tiene pendiente el estreno de su 'Werwulf' —que aquí se titulará 'Licántropo'— para el 8 de enero del próximo 2027, va a dejar el terror a un lado tras sus escarceos con las brujas, el horror cósmico, los vampiros y los hombres lobo para, tal como cuenta 'The Hollywood Reporter' en exclusiva, adaptar a la gran pantalla la obra de nada menos que William Shakespeare.

Según ha trascendido, Eggers, que hará las veces de director y productor, volverá a aliarse con la gente de Focus Features, que se ha impuesto a A24, Sony y Warner Bros. en una puja encarnizada por el proyecto, para llevar al cine 'Romeo y Julieta'. Lo que no se sabe por el momento es quienes serán sus compañeros de producción ni los ejecutivos a cargo de la financiación.

En lo que respecta al largometraje en sí, los detalles que han trascendido hasta la fecha son mínimos, limitándose a ciertas informaciones que aseguran que, alineándose con la obsesión por el rigor histórico del bueno de Robert, los diálogos estarán hablados en inglés isabelino, con el texto extraído directamente de la obra del Bardo.

Ahora bien. ¿Qué ha llevado a Robert Eggers a dar este inesperado bandazo? Con no poco cachondeo, explicó así su decisión en un evento recogido en un hilo de Reddit.

Después de Werwulf estaba escribiendo otra película de terror y se volvió tan oscura otra vez que pensé, "Necesito un descanso, así que haré otra cosa sobre dos adolescentes suicidándose".

Seguiremos muy de cerca todo lo relacionado con esta nueva 'Romeo y Julieta', que, por supuesto, aún no tiene fecha de estreno. Si escucháis gritos de alegría durante las próximas semanas es que se ha confirmado que Jarin Blaschke se ha vuelto a aliar con su colaborador habitual para hacerse cargo de la dirección de fotografía.

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