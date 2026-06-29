Ya tenemos candidata a mejor película de terror del año. El tráiler de 'Werwulf' es una maravilla y promete consagrar a Robert Eggers tras 'Nosferatu'

Hace tan solo tres días os conté, con no poco entusiasmo, que un año y medio después de que firmase una 'Nosferatu' que mereció muchísima más atención si tenemos en cuenta el mimo volcado sobre la producción y su tremenda calidad artística y narrativa, Robert Eggers nos había servido en bandeja de plata la primera imagen de 'Licántropo' ('Werwulf''), su esperado —al menos por sus parroquianos— nuevo largometraje.

100 % Eggers

Pues bien, esta semana ha arrancado del mejor modo posible después de que la gente de Focus Features —productora y distribuidora del filme— haya publicado el primer tráiler de la película, que puedes ver sobre estas líneas. Antes de nada, te sugiero que le des al botón de play y te sumerjas en un par de minutos más que suficientes para poder asegurar que estamos ante uno de los títulos con mejor pinta de la segunda mitad del vigente curso cinematográfico.

Por encima de todo, hay dos elementos concretos del aperitivo que destacan sobre el resto: su opresiva y magnética atmósfera y un tratamiento visual único en su especie y fruto, nuevamente, de la colaboración entre Eggers y su DP de confianza Jarin Blasckhe. Una combinación que, una vez más, evoca el terror silente de principios del siglo pasado con paletas casi monocromáticas y con la estructura del grano del fotoquímico en blanco y negro ensuciando cada fotograma con precisión.

Más allá de esto, y de su relación de aspecto en 1.37:1, el otro gran atractivo de 'Licántropo' radica, como es obvio, en su reparto, encabezado por el trío compuesto por Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe y Lily-Rose Depp —que ya colaboraron con el cineasta en la mencionada 'Nosferatu'— y que completan nombres como los de Ralph Ineson, Valeriia Karaman, Bodhi Rae Breathnach y Jack Morris, entre otros.

En lo que respecta a su historia, la cinta, coescrita por el propio Egers y el islandés Sjón —guionista de 'El hombre del norte'—, solo cuenta por el momento con una escueta logline que reza lo siguiente:

En la Inglaterra del siglo XIII, una misteriosa criatura acecha en una zona rural envuelta en niebla, mientras el folclore local se convierte en una aterradora realidad para los aldeanos.

'Licántropo' se estrenará en las salas de cine estadounidenses el día de Navidad. En España hará lo propio el 8 de enero de 2027.

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