Anthony Russo, director de 'Vengadores: Doomsday': "Es muy difícil evolucionar la historia porque amamos a los personajes como lo hacen los fans"

Es fascinante leer las secciones de correo de los primeros cómics de Marvel, porque prácticamente estaban dejando que el público decidiese cómo debían avanzar. Si un enemigo gustaba, saldría dos meses después. Si el traje de un héroe no tanto, se cambiaba. Si pedían un enfrentamiento entre dos personajes, se forzaba como fuera.

Es la prueba perfecta de que al fandom hay que hacerle caso solo de vez en cuando: centrarte en los fans acérrimos y sus exigencias solo va a arruinar lo que estés tramando, y eso es algo que, con suerte, los hermanos Russo han aprendido antes de rodar 'Vengadores: Doomsday'.

Is very difficult todo esto

Ahora, tal y como recoge Variety, Anthony Russo ha vuelto a comentar la importancia del fandom en el Marvel actual. Porque cambia de medio, sí, pero evoluciona lo justo. "Encontrar el equilibrio entre evolucionar la historia y honrar a los personajes de siempre es una parte muy difícil del proceso porque, básicamente, tenemos que usar nuestro propio criterio porque amamos a los personajes y la historia de la misma forma que lo hacen muchos fans".

Pero hay una cosa que nos gusta recordar a la gente: el fandom no habla con una sola voz. Hay una gran variedad de opiniones en términos de quién responde a qué personajes y a qué versiones de qué personajes. La relación entre la gente y los personajes es muy compleja.

Russo también afirma que él y su hermano tienen "mucho respeto por el viaje y la historia que estos personajes han tenido hasta ahora. Es gran parte de su magia. Pero al mismo tiempo necesitamos sorprendernos a nosotros mismos al hablar de quiénes son estos personajes, dónde pueden ir, qué pueden hacer, qué puede pasar y, haciéndolo, con suerte también sorprenderemos al público". No será, desde luego, por falta de superhéroes, porque a pesar de haber anunciado un montón de sillas vacías, aún les queda tiempo para más.

El reparto es tan largo... Hay parte que hemos anunciado, y parte que no. A veces me confundo yo mismo, no sé a quién hemos anunciado y quién no, así que tengo que ralentizar lo que digo.

Pues nada, el 18 de diciembre saldremos de dudas, pero es probable que los Russo hayan querido sacar pecho y esté todo el mundo, literalmente, desde Hulka hasta Caballero Luna. Y es que, ¿alguien se imagina 'Vengadores: Doomsday' sin Ryan Reynolds, por ejemplo?

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