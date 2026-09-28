Las 10 películas imprescindibles de Keanu Reeves, ordenadas de peor a mejor

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos de Hollywood, algo que se debe tanto a su trabajo delante de las cámaras como al hecho de ser una buena persona. Obviamente, esto último no es una garantía de que todo lo que haga merezca la pena -bien reciente tenemos el caso de su último y algo decepcionante éxito-, pero por supuesto que tiene muchas películas que merecen la pena.

A continuación vamos a repasar las 10 mejores películas de Keanu Reeves, ordenándolas a su vez de la menos buena a la más imprescindible. Obviamente, el criterio de elección se basa exclusivamente en mis preferencias personales, algo que no tiene nada de malo, pues hasta propio Reeves tiene alguna favorita personal entre los trabajos ajenos. Sin más que decir, vamos con ellas

'Pactar con el diablo' ('The Devil's Advocate', 1997)

Reeves quería tanto hacer esta película junto a Al Pacino que no dudó en bajarse el sueldo para que el presupuesto pudiera asumir la contratación de la leyenda de Hollywood. Mezcla de película de terror y cine judicial, el resultado final muestra una refrescante despreocupación para ofrecer un entretenimiento diabólico que sigue funcionando muy bien.

Crítica de 'Pactar con el diablo'

'Le llaman Bodhi' ('Point Break', 1991)

Un gran thriller de acción que se ve muy beneficiado por la presencia tras las cámaras de Kathryn Bigelow, una de las directoras americanas más estimulantes de las últimas décadas. Aquí encontraréis un pasatiempo que rebosa adrenalina en todo lo referente a los robos de esa curiosa banda de ladrones, pero también un espectáculo que deja espacio a que el apartado emocional brille y eleve todo lo demás.

Crítica de 'Le llaman Bodhi'

'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter 2', 2017)

Un gran espectáculo de acción que encuentra una buena excusa para que el personaje de Reeves tenga que volver a la acción. Igual entretenida que su predecesora, es la demostración definitiva de que este universo daba para mucho más, aunque eso suponga que esta segunda entrega también tenga bastante de introducción a lo que vendrá después a este fascinante universo de asesinos.

Crítica de 'John Wick: Pacto de sangre'

'Drácula (de Bram Stoker)' (1992)

Francis Ford Coppola quiso hacer aquí la versión definitiva de la legendaria novela de Bram Stoker y puso toda la carne en el asador. El resultado final es una película tan sólida como lujosa que ofrece una visión magnética y seductora del mítico vampiro, interpretado aquí por un sobresaliente Gary Oldman. Eso sí, Reeves no está muy inspirado, algo que sucederá en más películas de esta lista.

Crítica de 'Drácula (de Bram Stoker)'

'Las amistades peligrosas' ('Dangerous Liasons', 1988)

Estupenda adaptación de una famosa obra de Pierre Choderlos de Laclos a cambio de un inspirado Stephen Frears, quien confía en el trabajo de sus actores para ofrecer un fascinante retrato de la naturaleza humana, en especial de sus miserias. Brillante en todos los apartados técnicos y de ambientación, las sensaciones interpretaciones de John Malkovich y Glenn Close son seguramente lo mejor de la función. Y la verdad es que un Reeves poco experimentado por aquel entonces no aporta mucho aquí.

'John Wick 4' (2023)

Una secuela que llevaba al límite la idea de hacerlo todo lo más grande y excesivo posible -hay muchos momentos que provocan tanto gozo como incredulidad al espectador-. Espectacular y absurda en cantidades similares, funciona a la maravilla como gran colofón para la historia del personaje perfectamente encarnado por Reeves. Eso sí, 'John Wick 5' ya está anunciada, pero no tengo claro que llegue a hacerse.

Crítica de 'John Wick 4'

'Speed' (1994)

Una de las películas de acción más entretenidas de los años 90, y también una de las que mejor soportan que vuelvas a verla, pues te lo sigues pasando en grande con ella. Con una tensión bien medida, un gran villano en Dennis Hopper y la incuestionable química entre Reeves y Sandra Bullock como principales alicientes, es una cinta que lo tiene todo para poder gustar a cualquier tipo de espectador.

Crítica de 'Speed'

'John Wick' (2014)

Podría haber sido otra película de acción más en la que no destacase más que el hecho de que el personaje de Reeves se venga por la muerte de su perro, pero acabó siendo un thriller de primera que además dejaba entrever un universo mucho mayor que enriquecía aún más el resultado final. Obviamente, tener detrás de las cámaras a dos expertos en las coreografías de las escenas de acción resultó vital.

Crítica de 'John Wick'

'Matrix' (1999)

Toda una revolución en el mundo del cine de acción y ciencia ficción. Por un lado, una película impresionante en el plano visual con una enorme cantidad de escenas antológicas. Por otro, una obra mucho más profunda y reflexiva de lo que uno nunca esperaría de una superproducción así y que crea las bases de un universo fascinante. Lástima que ninguna de sus secuelas se acercó al nivel de esta espectacular primera entrega.

Crítica de 'Matrix'

'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado about Nothing', 1993)

Una exquisita y divertidísima adaptación de William Shakespeare a cargo de un inspirado Kenneth Branagh, quien brilla tanto delante como detrás de las cámaras. Eso sí, justo es reconocer que precisamente la actuación de Reeves es uno de los pocos aspectos de la función que no terminan de dar en la diana, pero bueno, es que (casi) todo lo demás brilla tanto que se lo perdonamos.

Crítica de 'Mucho ruido y pocas nueces'

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