Últimos días para ver en Netflix la estupenda película en la que Keanu Reeves trabajó con uno de los mejores actores de todos los tiempos

La carrera de Keanu Reeves ha quedado marcada para siempre por dos papeles tan emblemáticos como los de Neo y John Wick, pero a lo largo de los años ha participado en multitud de películas de todo tipo. Obviamente, algunas muy buenas y otras cuya existencia sería mejor olvidar, pero hoy toca hablar de una del primer grupo, pues solamente tenéis unos días para ver 'Pactar con el diablo' ('The Devil's Advocate') antes de que desaparezca del catálogo de Netflix en España.

Basada en una novela de Andrew Neiderman publicada en 1990, 'Pactar con el diablo' cuenta la historia de Kevin Lomax (Reeves), un brillante abogado que nunca ha perdido un caso y que vive feliz junto a su esposa en Florida. Todo cambia cuando recibe la oferta para trabajar en un bufete de Nueva York liderado por John Milton, un hombre brillante pero de oscuras intenciones.

Un insólito thriller de terror

Una de las particularidades de 'Pactar con el diablo' es que lo más fácil para Reeves habría sido no hacerla. Por un lado, el actor tuvo que rechazar los 11 millones de dólares que Fox le ofrecía para hacer 'Speed 2' -aunque no fue, ni mucho menos, el único motivo para decir que no a Fox-, pero es que además no le quedó otra que rebajarse su salario para que el estudio aceptase pagar lo que pedía Al Pacino.

En concreto, Reeves tuvo que rebajar sus emolumentos en dos millones de dólares para ello, pero la historia nos demostró que ni siquiera fue el mayor sacrificio que hizo por ese motivo: años después se bajó el sueldo un 90% para poder coincidir con Gene Hackman en 'Equipo a la fuerza' ('The Replacements').

El propio Reeves describió a Pacino como "un maestro" y quedó encantado de poder trabajar con él. Eso sí, justo es reconocer que Pacino se come aquí a Reeves -y también a una por aquel entonces casi primeriza Charlize Theron- con un personaje que le permite coquetear con todo tipo de excesos sin que resulte algo fuera de lugar. Una propuesta tan deliciosa como descabellada que el director Taylor Hackford sabe potenciar sin caer nunca en el simple ridículo.

De hecho, eso resulta clave para que 'Pactar con el diablo' sea un insólito thriller de terror hecho por Hollywood, pues se nota que hay más medios de lo habitual en este tipo de producciones, y no solamente por la presencia de dos figuras de Hollywood como ellos, ya que también hay un despliegue de medios que subraya muy bien esa vida de lujo que rodea al personaje de Pacino.

Además, el contexto también resulta clave, pues 'Pactar con el diablo' llegó en una época marcada por el apogeo del cine judicial, con las adaptaciones de John Grisham como su mayor exponente. Aquí también hay drama legal, pero marcado siempre por esa naturaleza perversa que va adueñándose poco a poco del relato hasta explotar con un gran traca final.

No es que 'Pactar con el diablo' se acerque para nada a ser una obra maestra, pero sí es un thriller de lo más entretenido que aún hoy se mantiene como una de las mejores películas de la filmografía de Reeves- en el caso de Pacino no podemos decir lo mismo, pero es que ahí la competencia es salvaje-.

'Pactar con el diablo' estará disponible en Netflix hasta el 23 de junio de 2026. Actualmente no está en ninguna otra plataforma, así que luego es posible que sea muy complicado acceder a ella en streaming.

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