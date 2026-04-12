Número 1 en 96 países: la nueva película de Keanu Reeves acaba de estrenarse en streaming y ya es un gran éxito

Keanu Reeves lleva un tiempo tomándose las cosas con calma más allá de su vinculación en la saga John Wick, pero el actor acaba de estrenar ahora una película en streaming que ya ha conseguido un éxito arrollador. Buena prueba de ello es que 'Outcome' ya es número 1 de Apple TV en 96 países.

Algo que llama mucho la atención de 'Outcome' es que juega con la imagen de buena persona de Reeves para convertirle aquí en un actor de tremendo éxito que ha logrado ir tapando varios escándalos según iban apareciendo. Sin embargo, ahora se enfrenta a otra que podría destruir su imagen para siempre, lo que le lleva a tomar la decisión de ir pidiendo perdón a todas aquellas personas que puedan haberse sentido agraviadas a lo largo de los años.

'Outcome' es también el tercer largometraje -segundo de ficción- dirigido por Jonah Hill, quien se reserva para la ocasión el papel de abogado especialista en crisis del personaje interpretado por Reeves. Además, el reparto cuenta con otros intérpretes muy conocidos como Cameron Diaz, Matt Bomer, David Spade o el cineasta Martin Scorsese, con quien Hill ya había colaborado, aunque en circunstancias muy diferentes, en 'El lobo de Wall Street'.

No ha gustado ni a la crítica ni al público

Estrenada el pasado viernes 10 de abril de 2026, el éxito de 'Outcome' ha sido instantáneo, pues desde Flixpatrol aclaran que ha llegado a lo más alto en todos los países en los que se ha estrenado con la excepción de Laos, donde por ahora ha alcanzado la cuarta posición, y Corea del Sur, donde ha quedado en el segundo puesto al ser incapaz de superar a 'F1: La película'.

Eso sí, no todo son buenas noticias para 'Outcome', ya que la respuesta de la prensa especializada ha sido mayormente negativa al conseguir un escueto 26% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, con el consenso apuntando a una película a medio cocer que no logra exprimir las posibilidades cómicas de esta sátira sobre la cultura de la cancelación. Y ese 4,7 que tiene en IMDb deja claro que el público tampoco ha quedado muy satisfecho.

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