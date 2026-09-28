La temporada 6 de 'Slow Horses' rinde homenaje a una de las mejores series de HBO de todos los tiempos. Es una referencia escondida a plena vista

'Slow Horses' lleva varias temporadas demostrando que juega en la primera división televisiva y su sexta temporada ha encontrado una forma especialmente curiosa de rendir homenaje a una de las grandes obras maestras de HBO. La serie de Apple TV, protagonizada por Gary Oldman como el irreverente agente Jackson Lamb, vuelve a combinar espionaje, humor negro y personajes tan carismáticos como imprevisibles, pero el segundo episodio de esta nueva entrega esconde además un pequeño guiño que probablemente hará sonreír a los espectadores más atentos.

En plena escalada de la conspiración que amenaza a los agentes de Slough House, dos de sus nuevos antagonistas protagonizan una escena en una ferretería que recuerda inevitablemente a uno de los momentos más reconocibles de 'The Wire'. Una referencia breve, pero especialmente significativa teniendo en cuenta que la ficción de David Simon se ha convertido en una de las grandes referencias de la televisión contemporánea.

Una escena que no pasa desapercibida

El segundo episodio de la sexta temporada continúa desarrollando la conspiración que amenaza al equipo de Slough House. Todo parece estar relacionado con las actividades criminales de Frank Harkness (Hugo Weaving), el padre distanciado de River Cartwright, el agente al que da vida Jack Lowden. Y mientras tanto, los misteriosos Jim y Jane (Kyle Soller y MyAnna Buring), siguen sembrando el caos.

Los dos asesinos protagonizan uno de los momentos más llamativos del episodio cuando entran en una ferretería en busca de una pistola de clavos. Allí se detienen frente al expositor, comentan la inflación y discuten brevemente sobre si realmente necesitan comprar la herramienta. Al principio podría parecer una escena más dentro de una temporada cargada de asesinatos y conspiraciones, pero los que han visto 'The Wire' probablemente habrán reconocido el paralelismo.

La cuarta temporada de la serie de HBO comienza precisamente con una escena memorable en una ferretería en la que un subordinado del mundo criminal compra una pistola de clavos que posteriormente utilizará con otros fines. La conversación sobre las características de la herramienta y su compra funciona como un pequeño anticipo de lo que está por llegar. Y 'Slow Horses' reproduce una situación muy similar.

La comparación demuestra que 'Slow Horses' sabe perfectamente que está haciendo referencia a una de las grandes series de la historia.

Por ahora, este episodio parece un comienzo prometedor. Después de quemar vivo a Struan Loy (Paul Higgins) en un contenedor, Jim y Jane llevan a cabo otro asesinato especialmente elaborado al hacerse pasar por trabajadores que realizan una inspección de gas y envenenar a Moira Tregorian (Joanna Scanlan). Y esta referencia a 'The Wire' eleva todavía más las expectativas sobre lo que pueden hacer estos dos villanos.

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