'Slow Horses' rinde homenaje al Joker de Heath Ledger en la temporada 5. Creo que es un guiño simpático a una escena icónica

La interpretación de Heath Ledger como el Joker en 'El caballero oscuro' (2008) es sin duda una de las más icónicas del cine de los últimos años y dejó un legado imborrable. En una escena concreta, el villano daba pie a un giro tan macabro como ingenioso, consolidando al personaje como un icono cultural. Y quince años después, Gary Oldman -quien interpretó al comisario Gordon en la trilogía de Christopher Nolan- parece haber encontrado la forma más inesperada de rendir homenaje a su antiguo compañero de reparto.

En la quinta temporada de 'Slow Horses', la serie de Apple TV en la que Oldman da vida al huraño espía Jackson Lamb, un diálogo cargado de humor negro evoca directamente el célebre truco del lápiz del Joker, un guiño que no ha pasado desapercibido.

¿Un truco de magia?

En el episodio titulado 'Incomunicados', Shirley Dander (Aimee-Ffion Edwards) escapa de una pelea y se encuentra con Lamb y Roddy Ho (Christopher Chung) en un restaurante. Cuando Ho protesta por tener que tomar notas, Lamb le corta diciendo: "Porque ella se centra en lo esencial, mientras que cuando tú hablas, me dan ganas de clavarme un lápiz en el ojo y darme un cabezazo contra la mesa". La línea, dicha con la acidez característica del personaje, podría estar haciendo referencia al infame truco de magia del Joker.

El paralelismo está ahí. En 'El caballero oscuro', el Joker interrumpe una reunión de mafiosos en una cocina, clava un lápiz en la mesa y promete hacerlo desaparecer. Cuando uno de los secuaces se abalanza sobre él, el Joker le estampa la cabeza contra el lápiz en uno de los momentos más emblemáticos de la película y una muestra perfecta del equilibrio entre humor, terror y genialidad que caracterizó la interpretación de Ledger.

Los guionistas de 'Slow Horses' no han confirmado si la referencia fue consciente, pero el guiño no parece casual. Y, si lo fue, es una forma tan inteligente como sutil de entrelazar dos mundos aparentemente opuestos: el de los héroes y villanos de Gotham con el de los agentes caídos en desgracia del MI5.

Más allá del homenaje, la escena recuerda el poder perdurable de 'El caballero oscuro', una película que sigue siendo el punto de referencia para todo el cine de superhéroes posterior. Que un diálogo de una serie contemporánea aún pueda resonar con aquel momento solo confirma que el Joker de Ledger sigue vivo en la cultura popular, y que es un actor imposible de olvidar.

