Últimos días para ver en Netflix una de las trilogías de acción y vampiros más míticas de los 2000. Tres películas que se adelantaron al Universo Marvel

Antes de que el UCM convirtiera a los superhéroes en el centro absoluto del cine comercial, hubo personajes que ya se encargaban de repartir puñetazos, enfrentarse a criaturas sobrenaturales y salvar el mundo a su manera. Uno de ellos fue Blade, el cazavampiros interpretado por Wesley Snipes que se convirtió en uno de los grandes iconos del cine de acción de finales de los 90 y principios de los 2000.

La saga mezclaba terror, artes marciales, una estética gótica y una buena dosis de violencia para construir una trilogía con una personalidad muy diferente a la de las películas de superhéroes que llegarían después. Ahora Netflix reúne temporalmente las tres entregas, una oportunidad perfecta para volver a los orígenes cinematográficos del personaje y descubrir -o redescubrir- una saga que tiene bastante más importancia en la historia del género de la que puede parecer.

Reencontrarse con Blade

'Blade' (1998) fue la película que lo empezó todo y presentó a Wesley Snipes como un híbrido entre humano y vampiro capaz de caminar bajo la luz del día y decidido a acabar con la especie que tanto daño ha hecho a los humanos. Dirigida por Stephen Norrington, la película combina acción, terror y artes marciales mientras sigue a Blade en su guerra contra los vampiros y contra Deacon Frost (Stephen Dorff). Su estética oscura y sus espectaculares escenas de acción ayudaron a demostrar que los personajes de Marvel podían funcionar en la gran pantalla mucho antes de que existiera el Universo Cinematográfico de Marvel.

Años después llegó 'Blade II' (2002), dirigida nada menos que por Guillermo del Toro. La segunda entrega amplió el universo de la saga y enfrentó a Blade con una nueva amenaza: los Reapers, unas criaturas vampíricas mucho más peligrosas que sus enemigos habituales. Para combatirlos, el cazavampiros tendrá que formar una incómoda alianza con algunos de sus propios enemigos. El resultado es una película más ambiciosa visualmente, con el particular imaginario de Del Toro y algunas de las mejores criaturas de toda la trilogía.

Y la tercera entrega fue 'Blade: Trinity' (2004), en la que el personaje de Wesley Snipes se enfrenta a uno de sus enemigos más poderosos: Drácula, interpretado por Dominic Purcell. La película incorpora además a dos nuevos cazadores de vampiros, Hannibal King (Ryan Reynolds) y Abigail Whistler (Jessica Biel), que acompañan a Blade en su nueva misión. David S. Goyer tomó el relevo en la dirección para cerrar la trilogía con una película que mantiene las grandes dosis de acción y criaturas sobrenaturales que habían caracterizado a las anteriores.

Aunque las tres películas tienen estilos diferentes, juntas permiten ver cómo fue evolucionando el cine de superhéroes antes de que Marvel Studios estableciera la fórmula que dominaría las taquillas durante las décadas siguientes. 'Blade' fue especialmente importante en ese camino, porque llegó varios años antes de 'Iron Man' y demostró que una adaptación de Marvel podía apostar por un tono adulto, oscuro y cargado de acción sin necesidad de seguir las convenciones que acabarían definiendo al UCM.

Así que, si llevas tiempo queriendo recuperar esta trilogía o simplemente te apetece una buena sesión de vampiros, espadas y sangre, todavía estás a tiempo. Netflix va a retirar las tres películas: 'Blade II' y 'Blade: Trinity' desaparecerán del catálogo el 3 de octubre, y 'Blade' estará disponible hasta el 4 de octubre.

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