'La Revuelta' tocó fondo en audiencia el jueves y RTVE ya ha tomado medidas: recurrir a una fórmula que 'El Hormiguero' lleva años usando

Ayer, 27 de septiembre, fueron muchos los que se sorprendieron al encontrarse con un mensaje en X / Twitter del equipo de comunicación RTVE en el que se anunciaban todos los invitados de 'La Revuelta' para la semana que acabamos de estrenar. Y es que, como bien saben los seguidores habituales del programa de humor y entrevistas presentado por David Broncano, el espacio nunca se ha caracterizado por revelar la identidad de sus entrevistados con tanta antelación, todo lo contrario a lo que hace 'El Hormiguero'.

Salvo contadas excepciones, los invitados al programa suelen mantenerse en secreto hasta el mismo momento de la emisión o, como mucho, hasta unas horas antes, cuando el espacio ya está grabado. Hay quien sostiene que esta política responde, en parte, a una estrategia de protección frente a su principal rival en Antena 3, 'El Hormiguero'. Ahí sigue muy presente el precedente de lo ocurrido hace unos años con Jorge Martín, entonces campeón del mundo de MotoGP, cuya fallida primera aparición acabó convirtiéndose en una muy comentada batalla televisiva entre ambos formatos.

¿Qué ha pasado entonces para justificar este cambio de estrategia? La respuesta solo la conocen en RTVE y el equipo de producción de La Revuelta, pero la decisión llega en un momento preocupante para el formato: el pasado jueves firmó una de sus peores noches de audiencia. Según recoge VerTele, el programa apenas logró reunir al 8,7% de los espectadores que tenían la televisión encendida en ese momento, pese a emitirse justo después de un partido de la UEFA Nations League. Se trata de un dato discreto para un espacio que arrancó su andadura con cifras muy superiores y que durante meses se consolidó como una de las grandes apuestas de la principal cadena del ente público.

Los invitados de esta semana en 'La Revuelta'

Adelantar el nombre de sus invitados podría verse como una forma de generar más conversación y atraer espectadores antes de la emisión. Lo averiguaremos a partir de esta noche, donde está confirmada la asistencia de los médicos Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez. Mañana marte tendremos a Ferrán Adrià, el miércoles al actor Diego Luna ('Andor) y el jueves a la atleta de los Francisco Hernández-Oliveros y el cirujano Antonio Pérez. Claro, que igual también puede hacer justo lo contrario.

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