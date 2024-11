"Sé que lo has pasado mal". Jorge Martín visita finalmente a Broncano y 'La revuelta' logra otro triunfo contra 'El hormiguero'

Tras toda la polémica de su anterior "no visita" a 'La revuelta' y un día después de su entrevista en 'El hormiguero', Jorge Martín finalmente visitó el programa de David Broncano. Allí bromearon sobre todo el lío que se había montado y se convirtió en lo más visto del día.

"Te has visto en una guerra que no era la tuya"

Una semana después de que se grabara la entrevista con Jorge Martín en 'La revuelta' y finalmente no se emitiera por presiones de 'El hormiguero', el piloto de Moto GP acudió anoche tras haber pasado ya por el programa de Pablo Motos.

"¿Pero esto no se había grabado ya con Pedro Sánchez detrás y con el dinero de todos?" dijo de broma Grison. "Se grabó pero se ha perdido y se ha vuelto a hacer otra vez" aclaró Broncano. "¿Qué te ha pasado, te han pegado?" preguntó Ricardo Castella porque el campeón llevaba un morado debajo del ojo. "Tenéis buenos fans porque he pasado una semanilla..." bromeó Martín, después de explicar que se lo había hecho esa mañana al caerse de la moto.

"En una semana has sido todo: campeón del mundo, invitado a TV, cortina de humo, rehén..." ironizó el presentador, metiéndose de lleno a comentar la polémica. Sobre esto, explicaron que todo comenzó porque Martín compartió una story en Instagram de 'La revuelta', a raíz de la cual recibió el aviso de que no podía ir antes que a 'El hormiguero'.

Broncano le dio el pase a Álex Pinacho, community manager de 'La revuelta', que fue quien le indicó que borrara la story cuando empezó a liarse la cosa: "Me sentí bastante identificado porque sé lo que es liarla con una publicación. Ahora, encantados de que haya venido aquí a divertirse" le dijo Pinacho.

"Te has visto en una guerra que no era la tuya y lo siento mucho. Sé que lo has pasado mal y te agradezco que hayas venido igualmente" le dijo Broncano al piloto y añadió: "¿Podemos cerrar ya fecha para la próxima entrevista, para que no haya problemas?". Así pues, concretaron la siguiente visita de Martín para el 27 de noviembre de 2025.

Audiencias de anoche

'La revuelta' no solo consiguió más audiencia que 'El hormiguero' el día de su entrevista con Jorge Martín, sino que también fue líder de audiencias del jueves 28 con 16.7% de share y 2.266.000 (17.3% y 2.359.000 en estricta competencia), frente a los 15.2% y 1.984.000 (13.9% y 1.906.000 en la misma franja) del espacio de Pablo Motos con la visita de Dani Martín, redondeando así su semana post polémica.

En Espinof | "Necesito restablecer la verdad". Pablo Motos responde con dureza a David Broncano por la polémica con la entrevista a Jorge Martín y acusa de mala praxis a RTVE

En Espinof | Las mejores series de intriga y suspense en Netflix, HBO, Amazon y Movistar