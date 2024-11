"Necesito restablecer la verdad". Pablo Motos responde con dureza a David Broncano por la polémica con la entrevista a Jorge Martín y acusa de mala praxis a RTVE

Pablo Motos llevaba muchos años disfrutando de un liderazgo totalmente indiscutido con 'El hormiguero'. Su programa gustará más o menos, pero nadie estaba tan siquiera cerca de discutirle la supremacía en el access prime-time en la televisión española hasta que David Broncano dio la sorpresa con 'La revuelta'. Mucho se ha hablado de una posible rivalidad, pero todo estalló con los aires la semana pasada con la polémica alrededor de la entrevista a Jorge Martín.

"No me queda más remedio que defenderme"

Broncano acusó entonces a 'El hormiguero' de haber boicoteado en varias ocasiones a su espacio pero que el absurdo había llegado hasta el punto de que Atresmedia había hecho presiones con Martín ya en el camerino dispuesto a grabar su entrevista en 'La revuelta'. Como era de esperar, Motos ha respondido esta misma noche a las acusaciones, comentando primero lo siguiente:

No quiero entrar en polémicas, pero no me queda más remedio que defenderme de una agresión que le han hecho a mí y a mi equipo.

Tras ello, Motos señaló que se defendería a lo largo del programa y ha cumplido su palabra dando su versión de lo sucedido, afirmando lindezas como que "hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar" o que "nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de toda esta versión tergiversada que ocurrió".

Todo esto después de cargar de forma velada contra el gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la DANA y el caso Aldama, pues no era plan de desaprovechar la oportunidad de hacerlo. Una vez lanzado el dardo de un programa que nació como espacio de entretenimiento y cada vez tiene más de tertulia política, Motos seguía así:

Necesito restablecer la verdad. Se ha hablado mucho de este tema, quizá demasiado, pero hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. De 'El hormiguero' se habla mucho, de mí también a veces. A veces barbaridades. Supongo que ser un programa visto durante tantos años te lleva a una gran exposición con cosas buenas y cosas malas. Yo eso lo he asumido siempre, y siempre he intentado evitar polémicos, incluso cuando desde otros programas se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada puyas de mal gusto irrespetuosas, camufladas de humor, cuando en realidad son ataques. Lo aguanto, no tengo ningún problema, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo de 'El hormiguero', y se insinúen cosas que no son ciertas.

Acto seguido, Motos ha aclarado que ellos cierran las entrevistas con mucha antelación para trabajárselas todo lo posible y que habían concretado la entrevista con Jorge Martín desde el 29 de octubre para que diese la primera allí, se proclamase o no campeón de Moto GP. Y cuando se enteraron de que iba a visitar antes 'La revuelta' se lio gorda:

Nosotros hicimos lo que haría cualquier programa profesional que es llamar a su equipo y preguntar qué ha pasado. Nos explican que se ha producido una falta de comunicación entre las personas que llevan la agenda de Jorge y la solución que deciden es que Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir a 'El hormiguero'.

Jorge sí que hizo la entrevista el pasado jueves, sí que se grabó aunque esto se ocultó. Eso se supo al día siguiente gracias a los medios independientes que desmintieron la versión oficial y a espectadores y periodistas que estuvieron en la grabación de se programa.

No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son, y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión público que estimó que ese era uno de los tres temas más importantes que habían pasado en el mundo ese día.

Motos se queja entonces de que RTVE dio una importancia exagerada al tema y apunta que "si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros". Cree que es "muy sorprendente" que eso haya pasado y que "esa mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información".

Eso lleva a que Motos le cueste creer que "no haya otros intereses detrás de esta versión tergiversada" y concluye diciendo "que se caigan los invitados es lo más normal en cualquier programa". Y mete la herida en la llaga diciendo que depende de la destreza de un buen equipo para salir adelante.

Jorge Martín

Sinceramente, todo me suena a palabras para intentar quedar lo mejor posible cuando 'El hormiguero' es un espacio que ha difundido bulos y versiones muy partidistas de infinidad de noticias hasta la fecha. Por mi parte, lo único que saco en claro es que realmente hicieron la llamada para exigir que la entrevista de Jorge Martín no pudiera emitirse en 'La revuelta' cuando estaba previsto, fastidiando así el programa de ese día. Y es que además Broncano dejó claro que no era ni mucho menos la primera verdad que sucedía, pero claro, cuando haces presiones por la espalda esperando a que nadie se entera, es más fácil salir de rositas.

Ojalá pudiera creerme a Pablo Motos, pero no es para nada el caso. Y es que hasta antiguos colaboradores suyos se hayan posicionado a favor de 'La revuelta' ya deja claro que para nada las cosas son tan blancas o negras como él dice. Y el hecho de que se hagan llamadas para pedir retirar bromas sobre su figura tampoco puede decirse que ayude demasiado...

En Espinof | 9 programas de RTVE que cuestan más dinero que 'La revuelta' de Broncano

En Espinof | Las 15 mejores series de 2024... hasta ahora