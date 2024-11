'El hormiguero' ya tuvo su ansiada entrevista con Jorge Martín, pero ni aun así pudo ganar a 'La revuelta'

En la noche del miércoles 27 de noviembre tuvo lugar la entrevista de Jorge Martín en 'El hormiguero' tras la polémica. Pese al revuelo, parece que no se tradujo en más espectadores, ya que el programa de Pablo Motos quedó por detrás de las audiencias de 'La revuelta', que sumó otro logro a su semana post berrea del ciervo.

Audiencias de anoche

La polémica de la entrevista no emitida de Jorge Martín en 'La revuelta' no reportó una subida de audiencia a 'El hormiguero'. El programa de Pablo Motos obtuvo ayer con ese invitado 13.5% de share y 1.816.000 espectadores (13.4% y 1.807.000 en estricta competencia) y no alcanzó el primer puesto como lo más visto de la noche.

Por el contrario, David Broncano se alzó una noche más como líder de audiencias con la visita de Laura Escanes y la actriz Mina El Hammani, que consiguió 16.4% y 2.220.000, y subió a 16.9% y 2.289.000 en la franja en que coincidía con 'El hormiguero'.

Durante la entrevista a Jorge Martín, el presentador eludió por completo el tema de la polémica, más allá de un discreto "que últimamente estás muy solicitado" al recibir al piloto de Moto GP. El propio Martín tampoco dijo gran cosa cuando le preguntaron directamente por ello en una entrevista previa en el Telediario de TVE.

"Sí que se ha hablado más de mí. Alguna persona mejor, alguna persona peor" comenzó el piloto, cuando conectaron con él desde el informativo, y concluyó sin dar muchos más detalles: "Me llevo bien tanto con Pablo como con David. Yo al final quiero pasármelo bien, disfrutar de este título, siempre he soñado con ser campeón del mundo de Moto GP".

