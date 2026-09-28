Por qué Peter Jackson eliminó de 'El señor de los anillos' a Tom Bombadil, uno de los personajes más queridos de la novela de J.R.R. Tolkien

Estos días la atención de los seguidores de 'El señor de los anillos' y la obra de JRR Tolkien se centra en el rodaje de 'The Hunt for Gollum', pero antes de la película de Andy Serkis fue la trilogía dirigida por Peter Jackson la que disparó la popularidad del universo de la Tierra Media. Eso no supuso que estuviese libre de críticas en su momento, claro. Ya os comenté por qué creo que Jackson acertó cambiando el final de 'El señor de los anillos', y ahora quiero hablar del personaje de Tom Bombadil.

¿Por qué Tom Bombadil no sale en 'La comunidad del anillo'?

Aquellos que no hayan leído la novela original puede que no sepan a quién me refiero al decir el nombre de Tom Bombadil, pero es que se trata de uno de los personajes más queridos creados por Tolkien y muchos fans de 'El señor de los anillos' pusieron el grito en el cielo al no verle en pantalla durante 'La comunidad del anillo'. La serie de Amazon, 'Los anillos de poder', corrigió esa ausencia y presentó a su versión de Bombadil. Pero como digo, Peter Jackson no lo consideró necesario y lo explicó con estas declaraciones:

"La historia de 'El señor de los anillos' en nuestra película, en su forma más sencilla, es Frodo llevando el anillo. Al final tiene que ir a Mordor y destruirlo. ¿Qué tiene que ver realmente Tom Bombadil con el anillo? Sé que hay cosas sobre el anillo en el episodio de Bombadil, pero no hace avanzar la historia, no nos cuenta cosas que necesitemos saber."

Una ilustración de Tom Bombadil

A pesar de la decisión de Jackson, la historia de la película se diseñó de tal forma que cabe pensar que los hobbits visitaron a Tom Bombadil sin que esa reunión aparezca en pantalla. Pero claro, eso no fue suficiente para muchos fans. En parte porque es el único personaje inmune al poder corruptor del anillo (y tampoco se volvía invisible al ponérselo), por lo que en la novela se llegaba a proponer entregárselo durante el Concilio de Elrond. Una opción que en la obra de Tolkien se acabó descartando porque no estaban seguros de que este enigmático y alegre personaje fuese a vigilar el anillo con el cuidado que merecía.

Al descartar todo lo de Bombadil, el cineasta neozelandés consiguió aligerar un poco el ya de por sí abultado metraje de 'La comunidad del anillo' ya que dotar de una mínima entidad a la aparición del personaje hubiese requerido fácilmente 15 o 20 minutos extra de metraje.

Todo ello además con el inconveniente de no poder dejar claro quién era Bombadil más allá de que siempre ha estado presente durante la historia de la Tierra Media. A cambio, su eliminación tuvo una consecuencia negativa inesperada y es que el Concilio de Elrond queda reducido a poco más que un trámite para determinar quién era el elegido para soportar el peso del anillo en el duro viaje hasta llegar al Monte del Destino.

Un problema sin mucha importancia, a mi juicio, ya que incluir a Bombadil se hubiese cargado el ritmo de la película para al final acabar en el mismo punto en el que ya habrían estado antes de conocerle. Con todo, Peter Jackson consideró seriamente incluir un guiño directo a Tom Bombadil, pero acabó descartándolo por falta de tiempo. Y no era una mala idea, pero el conflicto del Concilio de Elrond seguiría entonces ahí. Esto fue lo que se le ocurrió:

"Lo que barajamos, y era realmente para los fans, fue tener a los hobbits paseando por el Bosque Viejo y ver un gorro emplumado atravesando los árboles, escuchar el sonido de la voz de Tom Bombadil cantando y que los hobbits se dieran la vuelta y huyeran tan rápido como pudieran. Pensamos que así se reconocería a Tom Bombadil de una manera cariñosa y bromista. Pero no tuvimos tiempo de hacerlo."

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