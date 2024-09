'El señor de los anillos: Los anillos de poder' (2x04) - monstruos para cenar en un sólido episodio que resuelve una asignatura pendiente desde las películas de Peter Jackson

A lo tonto, ya estamos a mitad de la temporada 2 de 'El señor de los anillos: los anillos de poder' y después de la presentación, entramos poco a poco en el segundo acto de estos episodios de la serie de Amazon Prime Video. Como ya es habitual, sobre todo teniendo todo el tiempo del mundo, nos encontramos con un episodio que nos lleva nada menos que por cuatro escenarios y grupos de personajes.

Por supuesto, a partir de aquí, spoilers de 'Antiguo', el episodio 2x04 de 'Los anillos de poder'.

En lo que llegamos al ecuador de la temporada 2, el capítulo escrito por Glenise Mullins decide separarse del soporífero clima político de Númenor, de la forja de Celembrimbor y de la agradecida comedia familiar de los enanos de Khazad-dûm para avanzar en otros tres arcos desiguales en interés.

Galadriel vs Elrond en la Quebrada de los túmulos

El episodio arranca con le expedición de Galadriel (Morfydd Clark) y Elrond (Robert Aramayo) a Eregion. Si ya de por sí el líder de la tropa no confía demasiado en el juicio de la elfa, la tensión irá creciendo cuando nota que ella "escucha" al anillo. Claro eso, unido a que atravesarán de noche la inquietante de por sí Quebrada de los túmulos, hace que todo sea aún más tenebroso.

De hecho, lo pasarán bastante mal en el bosque maldito, sobre todo cuando se encuentran muerto a la expedición con el despacho que envió originalmente Gil-Galad a Celembrimbor siendo rodeados pronto por los tumularios, los espíritus de los reyes caídos ahí desde hace dos mil años. Algo, o alguien, los ha despertado.

Por otro lado, tras el cliffhanger del episodio pasado con las pelosas volando por la tormenta de arena provocada por el Extraño (Daniel Weyman), nos encontramos al istar buscándolas. Aquí se topa con una asignatura pendiente que dejó Jackson en su adaptación de los dosmiles: la aparición de Tom Bombadil, encarnado para la ocasión por Rory Kinnear.

Desconcertado, el Extraño tiene más preguntas que otra cosa: ¿quién es este ser?, ¿por qué ha oído la voz de una mujer (Baya de Oro) en lo que se estaba bañando?, ¿por qué parece ser uno con la naturaleza? En lo que empieza a conocerle mejor, llega otra advertencia: él no es el primer Istar que se ha sentado con Tom... si se juntan el Mago Oscuro y Sauron será catastrófico para la Tierra Media y la misión del Extraño es enfrentarse a ambos.

En busca de la tierra mediana

Mientras, Nori (Markella Kavenagh) y Poppy (Megan Richards) también tienen su propio encuentro en lo que siguen huyendo de los emisarios del Mago Oscuro. Para su sorpresa, se toparán con Merimac... un mediano de otra tribu, desconocida para ellas: los Fuertes (Stores). Como podéis imaginar por el carácter oculto de esta raza, su recepción será problemática, sobre todo ante la amenaza de los gaudrim y su señor.

Después de que su líder Gunda (Tanya Moodie) decide echar a las forasteras, Nori le habla de Sadoc Madriguera. Incrédula, Gunda le cuenta la leyenda de Rorimas Madriguera, quien un buen día partió de ahí con una expedición en busca de la tierra prometida, llena de riachuelos y colinas donde establecer a los medianos. Una tierra llamada Sûzat y que bien podría ser la celebérrima Comarca que tan lejos queda todavía para los Pelosos.

Los elfos no son los únicos que están en plena noche en un bosque: Isildur (Maxim Baldry), Arondir (Ismael Cruz Cordova) y compañía aparecen buscando a Theo (Tyroe Muhafidin) cuando comprueban que los bárbaros han abandonado el lugar. Al día siguiente Estrid (Nia Towle) intenta convencer a los humanos de ir al norte y, receloso, Arondir descubre la treta: es una de los malos ante la decepción del númenoreano.

No solo Arondir descubre la treta, también ve qué ha pasado con el muchacho: ha sido apresado por los ents, los gigantescos árboles. En esto estarán cuando serán cazados por un monstruo del lodo... que va a ser la cena del trío. Después se toparán con los Ents quienes, tras convencerles no sé sabe bien cómo, liberarán a los bárbaros y a Theo. Aquí nueva decepción para Isildur: Estrid tiene pareja.

Salvar al anillo

El episodio termina con los elfos presenciando la marcha del ejército de orcos de Adar, que han salido a dar caza. A pesar de intentar pasar desapercibidos, son detectados. En ese momento y después de curar a un herido con el anillo, Galadriel decide darle el anillo a Elrond y distraer a los orcos. Prosigue una buena escena de acción en la que la elfa casi logra escapar... hasta que es capturada por Adar (Sam Hazeldine). Elrond lo tiene claro: no se ha sacrificado para salvarles a ellos, sino para salvar el anillo.

He de reconocer que pese al entusiasmo de mis compañeros, y aun apreciando una subida de calidad respecto a la temporada anterior, creo que a 'Los anillos de poder' sigue siendo bastante irregular en el manejo de los tiempos y de las tramas. No tanto por el tema de la cantidad de subtramas y personajes que tiene sino a la hora de hacerlas interesantes. Eso, acompañado de que cada episodio dura algo más de una hora sigue haciendo que, pese a su solidez, se hagan algo pesados. Pero aún así me veo semana a semana esperando más aventuras.

