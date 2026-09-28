'Far Cry'. Todo lo que sabemos de la adaptación del videojuego de Ubisoft para Disney+

Los videojuegos están a la orden del día en cuanto a adaptaciones. En lo que estamos gozando de magníficos dramas postapocalípticos como 'The Last of Us' y 'Fallout' y esperamos 'God of War', en breve también tendremos el desembarco de otra conocida franquicia, concretamente del género FPS: 'Far Cry'.

Noah Hawley y Rob Mac (antiguamente MacElhenney) unen fuerzas para llevar el FPS a la mundo de la televisión de la mano de Disney en una antología de FX que veremos próximamente en Disney+. Y vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

La primera en la frente, al menos de momento, ya que desde FX, canal productor de la serie, están guardando los detalles argumentales en secreto. Además, hay que tener en cuenta que ya de por sí la saga de videojuegos no es que tenga una trama homogénea o ni siquiera temática (caben elementos de todo tipo desde rebeliones hasta experimentos genéticos) en lo que se desarrolla la aventura del protagonista (cada vez distinto).

Eso se une a la intención de su cocreador, Noah Hawley, de no adaptar una entrega en concreto. Lo que hace que podamos estar dando palos de ciego intentando averiguar por dónde van a tirar. Para Hawley va a hacer con 'Far Cry' una exploración parecida de su mundo a la que ha hecho con 'Fargo':

«Una cosa que realmente me atrajo a la franquicia de Far Cry es que es una antología y cada vez que lanzan un juego es una historia completamente diferente. Así es como hago 'Fargo' y ha sido una idea emocionante que podamos construir una adaptación antológica en la que cada temporada es una historia diferente sobre gente civilizada lanzada a situaciones en las que se deben volver cada vez más incivilizada.»

Los videojuegos

No está de más familiarizarse un pelín con esta saga originaria de Alemania y que cuenta con seis entregas, de desigual recepción, y varios spin-offs. Vamos a repasar escuetamente la trama de cada uno:

Far Cry : seguimos a Jack Carver en lo que busca a un periodista que le acompañaba en una expedición en un archipiélago de la Micronesia. Este juego tuvo un remake (Instincts) con secuela incluida (Evolution) y además fue el material de partida para la película de Uwe Boll.

: seguimos a Jack Carver en lo que busca a un periodista que le acompañaba en una expedición en un archipiélago de la Micronesia. Este juego tuvo un remake (Instincts) con secuela incluida (Evolution) y además fue el material de partida para la película de Uwe Boll. Far Cry 2 : asumimos el papel de un mercenario con la misión de matar a The Jackall, un traficante de armas que se está lucrando de un conflicto en el África oriental. Con el lanzamiento de esta entrega desde Ubisoft empezaron a trabajar la franquicia actual.

: asumimos el papel de un mercenario con la misión de matar a The Jackall, un traficante de armas que se está lucrando de un conflicto en el África oriental. Con el lanzamiento de esta entrega desde Ubisoft empezaron a trabajar la franquicia actual. Far Cry 3 : En esta ocasión nos ponemos en la piel de un turista en lo que se adentra en la peligrosa aventura de rescatar a sus amigos en un archipiélago tropical. Este juego contó con una expansión titulada 'Blood Dragon', una aventura retrofuturista muy influenciada por las grandes películas de acción de los 80. También está 'Dive into Insanity', que cuenta con el mismo antagonista y entorno.

: En esta ocasión nos ponemos en la piel de un turista en lo que se adentra en la peligrosa aventura de rescatar a sus amigos en un archipiélago tropical. Este juego contó con una expansión titulada 'Blood Dragon', una aventura retrofuturista muy influenciada por las grandes películas de acción de los 80. También está 'Dive into Insanity', que cuenta con el mismo antagonista y entorno. Far Cry 4 : Nos vamos a un país ficticio del Himalaya en plena guerra civil en la que se ve involucrado Ajay Ghale, que está visitando su país de origen para cumplir la voluntad de su madre. De aquí salió 'Far Cry Primal', que nos llevaba a un valle centroeuropeo en la edad de piedra.

: Nos vamos a un país ficticio del Himalaya en plena guerra civil en la que se ve involucrado Ajay Ghale, que está visitando su país de origen para cumplir la voluntad de su madre. De aquí salió 'Far Cry Primal', que nos llevaba a un valle centroeuropeo en la edad de piedra. Far Cry 5 : Con sectas apocalípticas hemos topado en una entrega ambientada en Montana, Estados Unidos, donde un ayudante del sheriff se ve envuelto en un conflicto violento entre esta secta y los habitantes del condado. Este juego tiene una secuela, 'New Dawn', que se sitúa 17 años después de uno de los finales.

: Con sectas apocalípticas hemos topado en una entrega ambientada en Montana, Estados Unidos, donde un ayudante del sheriff se ve envuelto en un conflicto violento entre esta secta y los habitantes del condado. Este juego tiene una secuela, 'New Dawn', que se sitúa 17 años después de uno de los finales. Far Cry 6: La revolución ha llegado con una entrega ambientada en una isla bastante parecida a Cuba gobernada por un dictador. Para intentar derrocarlo tenemos al guerrillero Dani Rojas.

El reparto

Aquí se notan que tienen, al menos, interés en captar nuestra atención si no la teníamos ya porque desde FX han anunciado un reparto bastante llamativo para esta primera temporada.

Junto a Rob Mac ('Colgados en Filadelfia'), que también cocrea la serie, tendremos a Brendan Gleeson (Braveheart), Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho), Hasmish Linklater (La maldición de Widow's Bay), Sam Spruell (El caballero de los siete reinos), Jamie Demetriou (Stath Lets Flats), Lizzy Caplan (Mean Girls) y Steve Buscemi (Fargo).

Eso sí, lamentablemente sus papeles no han trascendido, aunque no tardaremos en saber mucho de ello...

La producción y el rodaje

Y no lo haremos porque la buena noticia es que el rodaje de esta primera temporada de 'Far Cry' ha arrancado este mes de septiembre en Málaga, concretamente en la antigua prisión provincial de la ciudad andaluza. Más allá de esta localización se desconocen por completo los planes.

Esto incluye cuándo podremos ver la serie, que cuenta con Hawley de director y guionista junto a Rob Mac, que no es nuevo en trabajar con la gente de Ubisoft ya que fueron los productores de la desternillante comedia gamer 'Mythic Quest'.

En la producción ejecutiva se encuentran Simon Emanuel, Emilia Serrano para 26 Keys, Nicholas Frenkel para 3 Arts, Monica Macer, Peter Calloway, John Campisi, y Gerard Guillemot, Margaret Boykin y Austin Dill para Ubisoft Film & Television.

En Espinof | Las 13 mejores películas sobre videojuegos

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2026