George R.R. Martin habla sobre su difícil año: "Estoy luchando contra la tristeza y la depresión"

George R.R. Martin ha vuelto a abrir las puertas de su blog personal después de varios meses de silencio. El escritor, creador de 'Juego de Tronos', ha compartido una actualización en la que reconoce que está atravesando un momento especialmente complicado, marcado por la pérdida de amigos y episodios de tristeza y depresión. Al mismo tiempo, también ha encontrado motivos para celebrar, especialmente gracias al reconocimiento recibido por 'El caballero de los Siete Reinos'.

El autor no publicaba una entrada personal desde el pasado 19 de febrero. Durante los últimos años, sus habituales actualizaciones han ido perdiendo frecuencia y sus colaboradores han asumido buena parte de los comunicados relacionados con su trabajo. Ahora, Martin ha decidido regresar personalmente para poner al día a sus seguidores.

"¿Os acordáis de mí? Ha pasado un tiempo, lo sé. Mi última publicación aquí en el blog fue el 19 de febrero", comienza el escritor, antes de describir los últimos meses como un periodo "estresante" y, en ocasiones, abrumador.

Martin reconoce que en este tiempo ha vivido experiencias muy positivas, pero también otras mucho más dolorosas. "Algunas cosas fueron maravillosas y emocionantes. Los sueños se hicieron realidad. Pero también hubo pesadillas", explica. Además, revela que ha perdido amigos y que ha tenido que enfrentarse a momentos de tristeza y depresión. "Lo peor todavía puede estar por llegar", añade.

A sus 77 años, el escritor también reflexiona sobre el paso del tiempo y sobre algunas de las realidades difíciles que, precisamente, han caracterizado sus historias de fantasía. "Supongo que esto es simplemente la vida. Por supuesto, ya lo sabía. Si habéis leído mis historias, vosotros también lo sabéis", apunta.

El éxito de 'El caballero de los Siete Reinos'

Entre las noticias que sí han conseguido ilusionarle está el reconocimiento a 'El caballero de los Siete Reinos' en los Emmy 2026. La serie, ambientada en el universo de 'Juego de Tronos', consiguió nueve nominaciones.

'El caballero de los Siete Reinos'

"Estoy muy orgulloso de nuestro equipo y espero que podamos llevarnos algunas de las estatuillas a casa", asegura Martin, aunque admite que esperaba encontrar también alguna nominación en las categorías interpretativas. Finalmente, la producción no consiguió ningún premio en la ceremonia.

Su mensaje también ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los asuntos que más esperan sus lectores: 'Vientos de invierno', la sexta novela de 'Canción de hielo y fuego'. Martin no confirma avances concretos sobre el libro, pero sí asegura que intentará "ponerme al día" con sus asuntos pendientes.

Por ahora, eso incluye también recuperar cierta regularidad en su blog, aunque avisa de que sus próximas publicaciones probablemente serán "cortas y apresuradas". Para los seguidores de Westeros, cualquier novedad procedente directamente de George R.R. Martin sigue siendo, en sí misma, una noticia.

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