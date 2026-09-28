Ni 'Chernobyl', ni 'Hermanos de sangre'. La elegida mejor miniserie del siglo XXI es esta obra maestra de 12 episodios que puedes ver en HBO Max

Mucho se está hablando últimamente de la lista de las 100 mejores series del siglo XXI publicada por The New York Times, pero hay un detalle que quizá se le está pasando por alto a algunos, ya que la miniserie que ocupa es una posición más alta no es 'Hermanos de sangre', y tampoco 'Chernobyl'. Ese honor a ido a manos de 'Podría destruirte', que podéis ver actualmente en HBO Max.

Creada, escrita, codirigida y protagoniza por Michaela Coel, 'Podria destruirte' cuenta la historia de Arabella, una escritora que ha conseguido un gran éxito con su primer libro y está actualmente preparando el segundo. Una noche sale de fiesta con sus amigos y a la mañana siguiente le cuesta recordar lo que ha pasado, pero con la ayuda de sus amigos logra rememorar que ha sido víctima de una violación.

Netflix se quedó con las ganas

Inicialmente, Netflix estuvo muy interesada en llegar a un acuerdo con Coel para hacer 'Podría destruirte', pero la plataforma quería quedarse con todos los derechos sobre la serie, algo a lo que Coel se opuso en rotundo. Uno de los principales motivos es que la serie está basada en una historia real sufrida por ella misma, así que no estaba dispuesta a que pasase a ser propiedad de Netflix.

Finalmente, BBC y HBO unieron fuerzas en su momento para sacar adelante esta miniserie de 12 episodios que se estrenó en junio de 2020. Pese a la gran acogida que tuvo por parte de la crítica -tiene un impresionante 98% de valoraciones positivas en Rotten Tomaotes- y el enorme impacto que tuvo tanto culturalmente como entre los espectadores que la vieron, lo cierto es que sus datos de audiencia en televisión no fueron estelares.

No obstante, el impacto del streaming se dejó notar y 'Podría destruirte' fue ganando progresivamente adeptos, lo que ayudó a que su prestigio también se extendiese entre las opiniones del público. Eso sí, se da la particularidad de que se quedó sin el Emmy a la mejor miniserie del año, ya que le fue imposible superar el tremendo fenómeno de 'Gambito de dama'.

Por si os habéis quedado con curiosidad sobre el dato concreto, 'Podría destruirte' ocupa el puesto 17 entre las mejores series del siglo XXI según The New York Times -siendo la primera miniserie en mencionarse-, superando por poco a 'Chernobyl', que ocupa el puesto 18, y 'Hermanos de sangre', que se conforma con la posición 28.

En Espinof | Las 14 mejores miniseries de la historia de HBO

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026