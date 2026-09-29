Jon Bernthal, sobre Kevin Spacey y su colaboración en 'Baby Driver': "Me hizo perder todo el respeto que le tenía"

Mientras Kevin Spacey vuelve a rascar algún que otro papel en producciones principalmente europeas, demostrando que eso de la cultura de la cancelación, en el fondo, son los padres, sus excesos y su comentado nefasto comportamiento en el entorno laboral continúan trayendo cola casi una década después de que comenzasen a salir a la luz —junto a sus denunciados casos de abuso sexual y otras lindezas—.

Spacey, el matón

En esta ocasión retrocederemos unos cuantos años para recuperar las declaraciones de Jon Bernthal, conocido, entre otros papeles, por dar vida al Castigador en el Universo Cinematográfico de Marvel, quien recordó con no demasiado agrado su colaboración con Spacey en un ya lejano 2017. Fue por aquél entonces cuando coincidieron en la notable 'Baby Driver' junto a, curiosamente, un Ansel Elgort que también fue acusado en 2020 de abuso sexual.

Durante una conversación con The New Zealand Herald, Bernthal etiquetó a su compañero de reparto de "matón", y no ocultó que no le tenía en demasiada alta estima.

Al ir a ese set y trabajar con él... No estuve allí mucho tiempo, pero cuando estaba, la verdad es que me caía muy mal. Me parecía un poco matón. No me gustaba nada la forma en que se comportaba con algunas de las otras personas del rodaje.

Además, el intérprete, sin verbalizarlo expresamente, dejó caer que las conductas abusivas de Spacey se dirigían principalmente hacia otros hombres del entorno laboral.

Creo que se comportaba con la gente de una forma que recuerdo que en aquel momento pensé: “Tío, si fuera una mujer con la que estuviera hablando, habría hecho algo, habría dicho algo”.

Sea como fuere, el bueno de John celebró haber terminado el rodaje por un motivo extra al principal: perder de vista a Kevin Spacey, a quien dejó de respetar tras compartir unas cuantas escenas durante la filmación de la película de Edgar Wright.

Me alegré mucho de poder salir de allí por ese motivo, y solo recuerdo haber perdido muchísimo respeto por él. Creo que sería una debilidad por mi parte sumarme a las críticas sobre cosas de las que no tengo conocimiento, pero el tipo de hombre que era cuando lo vi, trabajando con él, me hizo perder todo el respeto que le tenía y me sentí enormemente decepcionado.

En lo que respecta a la trayectoria profesional de Spacey, tras su aparición en 'Torrente Presidente', tiene pendientes los estrenos de 'The Portal of Force' —dirigida por él mismo— y 'The Awakening', producidas este mismo 2026, y de 'The Tenth Planet: The Red Sister (Part 1) y 'Melodies in the Forest', cuyos lanzamientos están previstos para el próximo 2027.

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