La temporada 2 de 'Black Clover' será la última, y tiene mucho sentido. El anime de fantasía mete el turbo para no repetir uno de sus mayores errores

Tras cinco años de espera, 'Black Clover' prepara su regreso a lo grande con una segunda temporada. El anime además entra en una nueva era, ya que Studio Pierrot ha aprendido la lección con 'Bleach: Thousand-Year Blood War' y quiere venir apostando por series más cortas pero de una mayor calidad visual y técnica.

Este cambio en la filosofía del estudio ha afectado directamente a Asta, porque resulta que la segunda temporada de 'Black Clover' también será la última.

Ojo, que los números cuadran

El manga de 'Black Clover' de Yuki Tabata se despidió este 2026 tras 11 años en publicación y 392 capítulos. Y lo cierto es que el anime en sí ya ha adaptado la gran mayoría de este material y tan solo quedaría pendiente el último gran arco del manga.

Cuando 'Black Clover' se despidió en 2021 con el episodio 170 del anime, se adaptó hasta el capítulo 272 del manga, por lo que apenas quedarían unos 120 capítulos pendientes. Lo que es más, parece que en Studio Pierrot han venido tomando notas de 'Bleach' y la lección que han sacado en clave es que hay que dejar atrás el relleno y condensar adecuadamente la narrativa.

Al fin y al cabo, la temporada original de 'Black Clover' cuenta con cerca de un 11% de relleno. Con 18 capítulos de relleno puro sin ninguna relación con la historia del manga y hasta 22 episodios de "canon del anime", que contaron con la supervisión de Tabata pero que también fueron un invento propio de Pierrot.

Se estima que la segunda temporada de 'Black Clover' que arranca este próximo 3 de octubre en Crunchyroll constará de un total de 26 capítulos divididos en dos partes. La primera, 'Spade Kingdom Raid Arc’, se extenderá con 13 episodios y la segunda, que cubrirá el arco final del manga, constaría de otros 13 que se estrenarán a lo largo de 2027.

Ahora bien, no hay que descartar que esta segunda temporada no sea el final definitivo del anime. Al fin y al cabo, todos los estudios están con los ojos puestos en 'Kimetsu no Yaiba' y sus múltiples récords de taquilla, y no debería sorprendernos si 'Black Clover' también se quiere despedir con una película para cines. Tendremos que ir viendo cómo va la cosa, aunque lo que está claro es que el regreso de Asta va a ser apoteósico.

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