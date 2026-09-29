34 meses después de su final, esta magnífica serie de Marvel vuelve a ser número 1 en Disney plus. La culpa la tiene 'Vengadores: Endgame Encore'

Dentro del caos disfrazado de plan que tienen en Marvel Studios a la hora de preparar el terreno para 'Vengadores: Doomsday', que llegará a nuestros cines este próximo diciembre, la semana pasada pudimos disfrutar (algunos en su totalidad) de 'Vengadores: Endgame Encore', una versión expandida con modificaciones para introducir la nueva amenaza.

Si bien para algunos esta jugada es un sacacuartos de manual, tanto la aparición en el final de Loki (Tom Hiddleston) como, y esto en en un montaje de distribución muy específica, de la AVT (Agencia de Variación Temporal) ha hecho que una magnífica serie de Disney+ resurja hasta el número 1 de la plataforma, al menos en unos 16 países, según Flixpatrol.

Loki variado

Estamos hablando, por supuesto, de 'Loki', la apodada por algunos fans (entre los que me incluyo) como la 'Doctor Who' de Marvel debido a su juego temporal. Una serie cuya premisa, de hecho, partía de 'Vengadores: Endgame'. Después de escapar de la Torre Vengadores vía y obra del teseracto, el dios nórdico del engaño es arrestado por una agencia dedicada a eliminar anomalías temporales como la suya en orden de salvaguardar la sagrada línea temporal.

Con Michael Waldron de creador, la serie arrancaba con Loki haciendo equipo con Mobius (Owen Wilson) para cazar una variante de sí mismo, dedicada a asesinar a varios agentes de la AVT. Lo que comienza como una caza al asesino pronto se muestra como un descubrimiento de una conspiración mayor en la que está involucrado uno de los mayores villanos de Marvel.

De hecho, el que aparezca la AVT en 'Encore' no es algo sacado de la manga ya que desde el comienzo 'Loki' iba a ser una pieza importante en esta saga del Multiverso (o así se vendió) y, como muestra, tenemos el uso de Immortus y otras identidades de Kang (Jonathan Majors), el que iba a ser el villano de la quinta cinta de 'Los Vengadores' (recordemos que el titulo era 'Vengadores: The Kang Dynasty')antes del escándalo grave que le apartó de los focos.

Así que podríamos hablar de justicia poética a una gran serie. Ahora, eso sí, habrá que ver cómo desarrollan el papel de Loki y la AVT en el binomio 'Doomsday'/'Secret Wars' y si van a tener algo más de relevancia que su aparición puntual.

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