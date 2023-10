El Mobius M. Mobius de 'Loki' está inspirado en un icónico guionista y editor de Marvel cuyas cenizas están en un cómic

Por fin se ha estrenado la temporada 2 de 'Loki' en Disney+ y es todo un lujo poder ver de nuevo al dúo formado por el dios del engaño de Tom Hiddleston y el Mobius M. Mobius de Owen Wilson. El funcionario de la Agencia de Variación Temporal (AVT o TVA en inglés original) es un magnífico personaje inspirado en uno de los guionistas y editores más icónicos de los cómics Marvel: Mark Gruenwald.

Nacido en 1953, Gruenwald llegó a Marvel en 1978 como ayudante de Jim Shooter, el por aquel entonces editor jefe, para servir un poco de enlace entre la Marvel corporativa y unos guionistas que empezaban a reclamar más derechos de autor y mejores condiciones en lo que la editorial pretendía extinguir, además, la figura del guionista-editor.

El Bill Murray de los cómics

Según dicen, Gruenwald tenía un sentido del humor y cierto parecido a Bill Murray y su principal "pasaporte" al mundo de los cómics profesional fue 'Omniverse' un fanzine en el que desgranó minuciosamente los mundos ficticios superheroicos analizando la consistencia de la continuidad en ellos. Un trabajo que impresionó a Shooter, quien pronto le fue dando trabajo en varios títulos en lo que, también, le iba ascendiendo de asistente a editor de cómics de Vengadores.

Así, el guionista empezaría sus pinitos en varias series de cómics, como por ejemplo 'Spider-Woman' o una breve etapa en 'The Mighty Thor', donde cerró junto a Ralph Macchio la saga inacabada que había dejado Roy Thomas o coescribiendo el 'Contest of Champions' (Contienda de campeones), considerada como la primera serie limitada de la editorial y el precedente de los crossovers marvelitas.

Pero, sobre todo, Mark Gruenwald es conocido por sus diez años a cargo de 'Capitán América' (1985-1995, casi 140 números) o por la que para el que escribe es sin duda uno de los mejores cómics jamás hechos de Marvel y la que podríamos decir que es lo más parecido a la contemporánea 'Watchmen' que se hizo en la editorial: 'Escuadrón supremo' (1985-1986).

Otra obra cumbre que tiene Gruenwald en su haber es la que probablemente le convirtió en la inspiración para la AVT: 'El fichero oficial del Universo Marvel' (The Official Handbook of the Marvel Universe) un proyecto enciclopédico mastodóntico coordinado por él y que, junto a estadísticas, planos y textos congregaba unas cincuenta mil palabras por entrega (y fueron 15).

Su humor y carácter afable le hizo muy querido en un bullpen marvelita de los ochenta que estaba en un gran malestar debido a los planes de Jim Shooter de hacer borrón y cuenta nueva con un "Big Bang" que se cargaría a todos los superhéroes... con otros tomando el relevo (Peter Parker muere, pero a otro le pica otra araña radiactiva, etc.). De hecho ese sería el germen de lo que posteriormente se convertiría en el fracasado Nuevo Universo.

Bienvenido, Mobius

Pero esa es historia para otra ocasión, volvamos a la Marvel normal con Walt Simonson, icónico guionista de 'El poderoso Thor', creando en 1986 la Agencia de Variación Temporal. Sin embargo, no sería hasta un lustro después cuando en su etapa en Los 4 Fantásticos visitaríamos dicha institución de nuevo y aquí (en el número 353) debutaría Mobius M. Mobius, el clónico personaje del mando intermedio de la AVT.

Por si acaso el parecido asombroso con Gruenwald de este Mobius y sus clones no estaba claro, una nota del editor en el Annual 24 de 'Los 4 Fantásticos' (1991) explicaba que, efectivamente, estos son los "Mark Gruenwalds de la Continuidad temporal". No es para menos porque se cuenta que, como editor, clavaba listas y tablas en las paredes para gestionar la narración a gran escala del Universo Marvel.

Una labor tan titánica como absurdamente imposible que le otorgó ese título de gran guardián de la continuidad (la "Sagrada Línea Temporal" si hablamos en términos de la AVT) e hizo que fuese homenajeado tanto por Simonson a la hora de crear a Mobius como en 'Loki' procurando que Owen Wilson tuviese un aspecto similar (con más pelo, eso sí). No fue, eso sí, el único homenaje de Marvel al icónico editor.

Mark Gruenwald murió repentinamente de un ataque al corazón en 1996, un año también convulso en una Marvel con la que trabajó hasta el final. En homenaje sus cenizas fueron mezcladas con la tinta para imprimir la nueva edición (en tomo) de su mayor éxito: 'Escuadrón Supremo'. Según recuerda su viuda, Cat Schuller:

«Todo lo de las cenizas fue de pura chiripa cuando escribimos nuestras últimas voluntades en 1992; él puso una dirección para cremarle y poner sus cenizas en un cómic. Sí, sí, eso nunca sucederá, pensé. Poco sabía que cuatro años después lo estaría haciendo. Y Marvel cooperó y lo hicimos. Conduje hasta la planta en Connecticut y mezclé las cenizas con la tinta que fue usada para Escuadrón supremo, su novela gráfica más vendida. Todo ocurrió entre 1996 y 1997.»

No fueron todas las cenizas, otra porción fue echada en 2016 en la estatua de Capitán América en Brooklyn.

