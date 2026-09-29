En 2006, Matt Damon creó una ONG del agua tras visitar una aldea de Zambia. 20 años después ya ha ayudado a más de 92 millones de personas

Veíamos este fin de semana la labor filantrópica de Angelina Jolie en Camboya, un país al que quedó absolutamente vinculada hace más de 25 años tras rodar 'Lara Croft: Tomb Raider'. Pero, como os podéis imaginar, no es ni mucho menos la única gran estrella de Hollywood que, por un motivo u otro, ha querido ayudar a poner en marcha proyectos de los que, con el tiempo, se han acabado beneficiando miles o incluso millones de personas. Por ejemplo, Matt Damon fundó una ONG en 2006 tras un viaje a Zambia.

Y, al igual que la historia de Jolie, esta también comenzó durante un rodaje. En este caso parece ser el de un documental. Y es que corría el año 2006 cuando Damon puso rumbo a este país sin litoral situado en el sur de África para su producción. Durante su estancia ahí convivió con varias familias de una pequeña comunidad y comprobó de primera mano las dificultades que afrontaban a diario por la falta de acceso a agua potable y a infraestructuras de saneamiento básicas. Aquella experiencia le marcó profundamente y terminó convenciéndole de que debía implicarse más para ayudar a combatir un problema que afectaba y sigue afectando a millones de personas en todo el mundo.

"Cuando viajé a diferentes países de África para aprender sobre los problemas causados por la pobreza extrema, uno de los que más me impactó fue la crisis del agua potable. Me quedé muy conmovido al darme cuenta de que era tan masivo, y que era la raíz de tantos otros problemas. El agua de nuestro inodoro es más limpia que a la que acceden 660 millones de personas. Esto me inspiró a hacer algo al respecto. Es algo sobre lo que nunca hablamos o pensamos en los países desarrollados, o por lo menos ése era mi caso, porque tenemos tanto acceso al agua potable en todo momento". Matt Damon en declaración recogidas por Infobae

"El acceso al agua es el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso sobre todo al tipo de futuro que queremos para nuestras propias familias y todos los miembros de nuestra familia humana", añade en otra entrevista. Por eso y mucho más motivos, como decíamos, el protagonista de La Odisea fundó la organización sin fines de lucro H2O Africa Foundation en 2006. Dos años después conoció al ingeniero y especialista en agua Gary White, con el que se unió para Water.org, que combinaba la plataforma pública y visibilidad de Damon con la experiencia técnica y metodológica de White.

Una iniciativa que no tardó años en cosechar éxitos

La iniciativa fue un rotundo éxito gracias un gran trabajo de lobbismo, convencer a sponsors y reunión de fondos. Tanto que para 2012 ya había logrado mejorar el acceso al agua potable de más de un millón de personas. En la actualidad, sus proyectos han beneficiado a 92 millones de personas en África, Asia y Américana Latina, financiando infraestructuras de agua y saneamiento que han transformado la vida de sus gentes. Podéis leer más información a través del portal web oficial de Water.org.

Matt Damon está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Este año ha cosechado dos exitazos muy distintos: 'La Odisea', de Christopher Nolan en la que asume el papel protagonista, y 'El Botín', un thriller coliderado por él junto a Ben Affleck que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de Netflix a comienzos de año.

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