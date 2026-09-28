El personaje de 'Star Trek' que solo pronunció dos palabras en 7 temporadas, y exclusivamente en Alemania

En 'Star Trek: Espacio Profundo 9' tenían muy claro que Morn, su personaje basado en Norm, de 'Cheers', no podía hablar. En el momento que dijera algo perdería todo su carisma creado a base de episodios y episodios donde los personajes no paran de decir que es un hablador compulsivo... pero en pantalla nunca dice una sola palabra. Es un chiste recurrente buenísimo: tanto, que algunos señalaron que Morn debía tener las últimas palabras de la serie como colofón final. Y algo parecido hubo, solo que no para todo el mundo.

El libro del Morn-ón

Los fans siempre se preguntaron cómo sería la voz de Morn. Bueno, todos excepto los alemanes, porque el doblaje rompió con todas las reglas de la serie en el último episodio de la temporada 2. En él, Quark, el dueño del bar donde siempre está Morn, le deja solo y triste en lugar de escuchar sus penas, y se va de viaje familiar. Entonces, al fondo del plano vemos a Morn, que se encoge de hombros. O eso creíamos.

Porque en Alemania, los responsables del doblaje creyeron que sería más divertido que musitara "Dann nicht", traducido literalmente como "Entonces no" y que es una frase hecha que viene a decir "Pues vale". Nunca más volvió a hablar ni antes ni después, pero le dejaron este regalo a los fans germanos. Y eso que varias veces a lo largo de la serie se planteó que el personaje hablara... solo para llegar a un punto muerto.

Tal y como dice Mark Allen Shepherd, que le interpretaba, solo pudo decir algo en un vídeo tras las cámaras, como afirma en StarTrek.com, "pero no es la única vez que se consideró a Morn para un papel con diálogo. Hubo muchos guiones donde Morn hablaba. Uno tenía lugar en el universo alternativo. Tristemente, siempre lo quitaban". La broma habría funcionado de manera espectacular, pero supongo que los fans no siempre tienen lo que quieren. Dann nicht!

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