Vuelve a cines una de las mejores películas de anime de la historia. Una de viajes en el tiempo que nos sigue rompiendo el corazón 20 años después de su estreno

Por mucho que pasen los años, y a pesar de la cantidad de películas inolvidables que nos ha dejado, parece que Mamoru Hosoda nunca va a poder superarse a sí mismo ni a 'La chica que saltaba a través del tiempo' ('Toki o Kakeru Shōjo')

Tras haber trabajando en 'Digimon', 'One Piece' y 'Samurai Champloo', esta película de ciencia ficción fue su primera gran incursión como director. Un drama romántico adolescente que le puso en el camino a convertirse en uno de los directores de anime más aclamados de la historia, y con el que de pasó partió el corazón a toda una generación.

El 'Your Name' de los 2000

Este año celebramos el 20 aniversario de 'La chica que saltaba a través del tiempo', que se estrenó en Japón allá por un 15 de junio de 2006. Sigue a Mokoto Konno, una chica que descubre que puede viajar en el tiempo y empieza a usar sus poderes para arreglar problemas un tanto tontunos, reviviendo una y otra vez el mismo día.

Sin embargo, Mokoto descubre que en realidad sus poderes no son infinitos, así que intenta usarlos para ayudar a quienes tiene a su alrededor. Entre relaciones complicadas, el paso de la adolescencia a la madurez y la carga que conllevan las acciones de la protagonista, 'La chica que saltaba a través del tiempo' nos dejó una de esas películas que marcan un antes y un después. Y, que de paso, te puede dejar llorando como una magdalena.

Para celebrar el 20 aniversario de la película, 'La chica que saltaba a través del tiempo' vuelve a los cines de la mano de Selecta Visión con motivo del Anime Day, el ciclo de anime que los Cines Verdi lleva poniendo en marcha desde 2026. Si hace nada se pudo ver la película más reciente de 'Lupin III', ahora le toca el turno a este clásico de Hosoda.

La tendremos disponible en los Cines Verdi de Madrid y Barcelona en una única sesión: el viernes 2 de octubre a las 22:30 h, en versión original con subtítulos. Las entradas ya se pueden adquirir desde la web de los cines, y la verdad es que es una oportunidad ideal para disfrutar en pantalla grande de la apabullante animación del estudio Madhouse.

Aunque si nos pilla un poco a desmano, también tenemos 'La chica que saltaba a través del tiempo' disponible dentro del catálogo de AnimeBox. Que nunca es mal momento para volver a descubrirla, aunque sea desde casa.

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