Muere Dennis Haskins, el icónico Mr. Belding de 'Salvados por la campana', a los 75 años. "Adoró totalmente a sus fans"

Todos los que ya peinamos cierta cantidad canas y que crecimos pegados a la televisión —mucho más aparatosas de las que tenemos ahora—, hemos amanecido con una noticia especialmente triste. Dennis Haskins, el actor conocido por dar vida al icónico Mr. Belding en 'Salvados por la campana' durante 86 episodios, ha fallecido a los 75 años de edad por motivos que aún se desconocen.

Su defunción ha sido confirmada a Deadline por su agente Jay Schachter, que ha compartido un sentido comunicado en el que celebró sus más de dos décadas de amistad y recordó al intérprete del siguiente modo.

Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería a Mr. Belding, y todos aquellos que llegamos a conocer a Dennis, le queríamos aún más. Fue una persona fantástica, y adoró, y quiero decir que ADORÓ totalmente a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar las circunstancias. Fue mi cliente y mi querido amigo durante más de 20 años, y le voy a echar terriblemente de menos. Estoy destrozado.

Por su parte, Lark Voorhies, que interpretó a Lisa Turtle en la sitcom de NBC, compartió en su cuenta de Instagram un post en el que rinde tributo a Haskins, a quien define como "una persona fabulosa, un amigo leal y alguien con un corazón amable y dulce".

Conocer a Dennis Haskins durante casi 40 años ha sido una de las más grandes bendiciones de mi vida, lo que hace que perderle duela muchísimo. Compartimos muchas cosas juntos desde el principio y, durante todo este tiempo, continuó siendo una persona fabulosa, un amigo leal y alguien con un corazón amable y dulce. Estoy devastada por su muerte y echaré de menos su calidez y su risa mucho más de lo que cualquier palabra pueda expresar. Descansa en paz, Dennis, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón.

Dennis Haskins, natural de Chattanooga —Tennessee—, arrancó su periplo televisivo a principios de los 80, interpretando pequeños papeles en producciones como 'El gran héroe americano', 'El sheriff chiflado' o 'Magnum P.I.', consiguiendo su primer rol recurrente en la mencionada 'Salvados de la campana'. Tras ella, y después de otras apariciones esporádicas que se mantuvieron a lo largo de su carrera como secundario, repitió como Mr. Belding en 'La nueva generación', donde trabajó en 143 episodios.

Descanse en paz.

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