Qué fue de Mario Lopez, el joven actor que se consagró a 'Salvados por la campana' y acabó en el mundillo de los realities y los magacines

Hay veces que un personaje te persigue toda la vida, bien de manera involuntaria o bien porque tú mismo decides no dejarlo marchar. Desde luego, los personajes de 'Salvados por la campana' han vuelto en más de una ocasión para secuelas, la más reciente de hace tan solo tres años. ¿Pero qué fue de Mario Lopez?

Salvado por los realities

Mario Lopez nació en 1973, en Chula Vista (California, EE.UU.). Hijo de emigrantes mexicanos, de pequeño hizo lucha libre, kárate y baile antes de descubrir su pasión por la interpretación a la tierna edad de 10 años. Comenzó haciendo anuncios hasta que debutó en 1984, en un par de episodios de la serie 'a.k.a. Pablo'.

A esta le siguieron breves roles en 'Las chicas de oro' o 'Simon & Simon', y le ficharon como batería y bailarín durante 64 episodios en el programa musical 'Kids Incorporated', antes de que le llegara el papel que le lanzaría a la fama.

En 1989, interpretaría por primera vez a A.C. Slater en 'Salvados por la campana', la popular sitcom sobre el día a día de un grupo de adolescentes creada por Sam Bobrick. Su emisión se extendió a lo largo de 4 temporadas y 86 episodios y concluyó en 1993. Bueno, lo cierto es que no se acabó ahí, ya que después ha tenido no pocas secuelas.

Lopez junto Dennis Haskins, Lark Voorhies, Dustin Diamond y el resto del reparto de 'Salvados por la campana'

Empezando por la TV movie 'Salvados por la campana: Movida en Hawai' (1992), seguida de la primera serie secuela, 'Salvados por la campana: Años de universidad' (1993-1994, una sola temporada de 19 episodios). Más otro telefilme, 'Salvados por la campana: Boda en Las Vegas' (1994), otra serie secuela titulada 'Salvados por la campana: La nueva generación' (1994-1996) y, 24 años después, el revival 'Saved by the bell' (2020-2021).

En todas ellas, Lopez volvió para interpretar su personaje, razón por la cual no se prodigó demasiado en otros proyectos por aquella época, en la que apenas hizo un par de película para TV. Una vez superada esa fase, logró engancharse como personaje recurrente de 'Pacific Blue' en 1998, durante 44 episodios.

Mario Lopez entrevistando al Monstruo de las Galletas

Quitando la telenovela 'Belleza y poder' en 2006, desde los inicios de los 2000, Lopez se ha prodigado más como secundario, en capítulos sueltos de series como 'Nip/Tuck', 'Hospital general', 'Jane the virgin', 'This is us', 'Brooklyn Nine-Nine', 'The Rookie' o 'Barrio Sésamo'.

Donde sí terminó volviéndose una cara habitual fue en el mundillo de los realities: empezó a destacar como concursante de 'Dancing with the stars' y no tardó en dar el salto como presentador de programas como 'Masters of Maze', 'Pet Star' (efectivamente, un concurso de talento canino), varias galas de misses, unas cuantas temporadas del concurso 'America's Best Dance Crew' o 'The X Factor'.

Además de publicar un libro de no ficción y probar suerte en Broadway, también practica Jiu-Jitsu y suele aparecer a menudo en revistas de salud y fitness. De hecho, Lopez ha contado en más de una ocasión que nació con una enfermedad rara por la que su estómago era más pequeño de lo normal y estuvo a punto de morir. Finalmente se recuperó, y atribuye el milagro a que su padre lo llevó a ver a una curandera "bruja" en Ensenada (México).

El magacín matinal de Mario Lopez y Kit Hoover

En la actualidad, presenta diariamente 'Access Hollywood', un magacín que repasa la actualidad del mundillo celebrity, y tiene su propio programa matinal: 'Access Daily with Mario & Kit'. Como actor, sigue volviendo recurrentemente a la TV para apariciones de un solo episodio, y este mismo año le hemos visto en series como 'Hacks', 'Girls5eva' o 'Mr. Throwback'.

