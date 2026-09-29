La película de John Wayne que Steven Spielberg reconoce como su mayor influencia en 'Parque Jurásico': "La obra cumbre del hombre contra la naturaleza en el cine"

Steven Spielberg es un gran amante del cine, algo que se nota en sus películas, entre las cuales hay varios títulos que hicieron historia. Uno de los más celebrados es 'Parque Jurásico', la magnífica adaptación de una novela de Michael Crichton que llegó a convertirse en su momento en la película más taquillera de todos los tiempos.

"Si tuviera que aspirar a una película en particular, sería Hatari"

Obviamente, 'Parque Jurásico' no salió de la nada, pues ya se habían hecho unas cuantas películas con dinosaurios antes. No obstante, la principal influencia de Spielberg a la hora de hacerlo fue un entretenidísima película de aventuras protagonizada por John Wayne. Así lo explica el propio director en el libro 'The Making of Jurassic Park':

Lo que buscaba era algo así como si 'Nova' se cruzara con 'Explorer', con un poco del estilo de 'En busca del arca perdida' y 'Tiburón' mezclados. Pero si tuviera que aspirar a una película en particular, sería 'Hatari'. Para mí, esa fue la obra cumbre del hombre contra la naturaleza en el cine.

Creo que no hace falta nada aclarar nada sobre 'En busca del arca perdida' y 'Tiburón' -de esta última, hasta el propio Spielberg llegó a reconocer que no se avergonzaba de considerar 'Parque Jurásico' como una secuela secreta de 'Tiburón'-, mientras que 'Nova' y 'Explorer' son dos programas de documentales de la televisión norteamericana que aún hoy siguen en emisión.

Por su parte, 'Hatari' es un largometraje de 1962 dirigido por Howard Hawks y cuenta la historia de un grupo de cazadores que está cumpliendo un encargo en Tanzania, pero todo se complica cuando se incorpora al grupo una mujer que tiene que fotografiar su trabajo.

'Hatari' fue todo un éxito en su momento, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 1962. Eso sí, fue algo eclipsada por otro fenómeno aún mayor como 'Lawrence de Arabia', que duplicó en taquilla a la cinta de Hawks y luego además se hizo con 7 premios Óscar, incluyendo el de mejor película del año.

Personalmente, no termino de ver muy bien la conexión entre 'Hatari' y 'Parque jurásico', pero quizá sea que hace ya muchos años que no vuelvo a ver la primera. Porque si lo dice Spielberg, seguro que no se trata de una mención al azar y que le dejó huella de alguna forma.

Por desgracia, 'Hatari' no está actualmente disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España, pero sí que tenéis la opción de haceros con ella en blu-ray por sólo 12,99 euros

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