'Spider-Man: Brand New Day' se suma a la moda de 'Vengadores: Endgame' y tendrá su propio reestreno con material adicional

Después de convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos en el box office estadounidense, y tras hacerse con la medalla de bronce como la tercera cinta que más ha recaudado en la historia, 'Spider-Man: Brand New Day' aspira a seguir haciendo caja y, con suerte, robar la segunda posición en el ranking mundial a 'Vengadores: Endgame' —aunque lo tiene complicado—.

Vuelve nuestro amigo y vecino

Según nos cuenta la gente de Deadline, en Marvel Studios y Disney se niegan a dejar morir a su último bombazo y ya planean un reestreno de la última aventura del Hombre Araña que contendrá material inédito hasta la fecha. Este, tal y como ha trascendido, incluiría entre otras cosas escenas en las que haría acto de presencia Claire Temple, el personaje de Rosario Dawson en la era Netflix de Daredevil y el resto de Los Defensores.

La maniobra llega después de que La Casa del Ratón haya rascado 86 millones de dólares con el reestreno de la mencionada 'Vengadores: Endgame', que ha llegado a la cartelera de todo el mundo con el subtítulo 'Encore' y algún que otro retoque bajo el brazo para allanar el camino de cara al lanzamiento de 'Vengadores: Doomsday' esta campaña navideña. Una máquina de alimentar el FOMO del fandom tan sencilla como efectiva.

Como comentábamos, 'Brand New Day', dirigida por Destin Daniel Cretton, ha hecho una caja excepcional que ya suma 2 495 millones de dólares a lo largo y ancho del planeta; más que suficientes para superar a 'Avatar: El sentido del agua' —con 2 334 millones—, pero que marcan una brecha notable con 'Endgame', que amasó 2 885 millones de dólares. Incontestable en primera posición continúa la 'Avatar' de James Cameron con 2 923 millones de dólares.

Por el momento aún no hay ningún tipo de información sobre cuándo llegará esta nueva versión de 'Spider-Man: Brand New Day' a nuestras salas de cine, pero teniendo en cuenta de que el montaje original continúa proyectándose en no pocas pantallas, puede que Marvel Studios se esté guardando un as en la manga para el puente de Acción de Gracias o alguna otra fecha similar.

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