Ya es oficial. La película de 'Juego de Tronos' anuncia su fecha de estreno y contará una de las historias más impresionantes de este mundo de fantasía épica

Warner acaba de anunciar de forma oficial la primera película de 'Juego de Tronos', un proyecto del que venía hablándose desde hace un par de años, pero ha sido ahora cuando ha llegado la confirmación definitiva. La historia elegida para el salto al cine del universo creado por George R.R. Martin es la conquista de Aegon y su fecha de estreno ha quedado fijada para el 1 de junio de 2029.

'Juegos de Tronos: La conquista de Aegon' contará la historia de cómo Aegon I Targaryen logró apoderarse de seis de los siete reinos de Poniente (Dorne es el único que escapó a su control) junto a sus hermanas y esposas Rhaenys y Visenya, siendo para ello fundamental la ayuda de los tres dragones Balerion, Vhagar y Meraxes.

Motivos para tener fe en ella

La película se sitúa temporalmente antes tanto de 'Juego de Tronos' como de 'La casa del dragón' y 'El caballero de los siete reinos', por lo que cronológicamente sería la primera historia de este universo de fantasía creado por Martin y que hasta ahora era exclusivo de HBO.

Detrás de 'Juegos de Tronos: La conquista de Aegon' encontramos a un dúo que hace pensar en grandes cosas. Por un lado, el guion corre a cargo de Beau Willimon, creador de 'House of Cards' y guionista de varios episodios de 'Andor'. Eso sí, será su primera incursión en el universo de 'Juego de Tronos'.

El que sí está más familiarizado con este mundo de fantasía épica es Owen Harris, director de tres episodios de 'El caballero de los siete reinos' al que se ha encomendado la difícil tarea de llevar 'Juego de Tronos' a la gran pantalla. Esperemos que sepa estar a la altura.

Por el momento no se sabe nada sobre quiénes protagonizarán 'Juego de Tronos: La conquista de Aegon', pero imagino que esa información se dará a conocer en breve, que un proyecto de estas características va a requerir un rodaje muy extenso.

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