Dos parejas, dos casas y un cadáver. La serie de Netflix 'El intercambio' convierte un inocente acuerdo vacacional en un inquietante juego de manipulación

Cambiar de casa durante las vacaciones puede parecer una oportunidad estupenda para descubrir otro lugar sin renunciar a las comodidades del hogar. Pero ¿qué pasa cuando los desconocidos con los que has intercambiado tu vivienda esconden tantos secretos como tú?

Esa es la premisa de 'El intercambio' ('Bytet'), una miniserie sueca de suspense con solo cuatro episodios que acaba de llegar a Netflix y que convierte unas vacaciones de ensueño en una auténtica pesadilla. La ficción adapta la novela homónima del escritor de novela negra Stefan Ahnhem y construye una historia de sospechas, traiciones y manipulaciones en la que el dinero, el poder y las relaciones personales se entremezclan con un misterio criminal.

Dos parejas, dos casas y muchos secretos

La historia comienza cuando Helene (Frida Gustavsson) y Carl (Fares Fares) deciden intercambiar su casa en el archipiélago de Estocolmo por una espectacular villa en Sicilia. La propiedad pertenece a Scarlett (Emma Appleton) y Adam (Jakob Oftebro), una pareja a la que no conocen personalmente y con la que han cerrado el acuerdo a través de internet.

Sobre el papel, parece un trato perfecto: unos días de sol y tranquilidad para unos, y la oportunidad de disfrutar de un entorno completamente diferente para los otros. Sin embargo, la tranquilidad dura poco.

En Sicilia, Helene y Carl se topan con un inquietante hallazgo que termina poniendo en marcha una investigación criminal y los sitúa en una posición comprometida. Y, mientras tanto, Scarlett y Adam empiezan a descubrir detalles perturbadores en la vivienda sueca, entre ellos la presencia de cámaras de vigilancia. Lo que parecía un simple intercambio de casas se transforma así en un juego de desconfianza en el que cada descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre las personas que han dejado atrás y sobre quienes comparten su vida.

A partir de ahí, 'El intercambio' va desplegando una trama en la que las apariencias engañan constantemente. Los cuatro protagonistas tienen algo que ocultar y sus relaciones están lejos de ser tan idílicas como podrían sugerir sus vacaciones. La serie juega con nuestras sospechas y con la posibilidad de que cualquiera de ellos esté dispuesto a llegar demasiado lejos para proteger sus propios intereses. No hace falta que todos los personajes parezcan agradables para que funcionen como las piezas de un puzzle misterioso, aunque sus comportamientos y decisiones pueden poner a prueba la paciencia de quien espere encontrar a alguien con quien empatizar.

Con solo cuatro capítulos, la miniserie apuesta por un ritmo ágil y evita extender demasiado sus misterios. El segundo episodio concentra una cantidad considerable de revelaciones y algunas pistas hacen que ciertos acontecimientos sean relativamente fáciles de anticipar. Aun así, la historia consigue recuperar parte de su capacidad para sorprender en el tramo final, cuando aparecen nuevos giros que complican todavía más la situación.

Detrás de la adaptación están Amanda Högberg y Axel Stjärne, que trasladan a la pantalla la novela de Stefan Ahnhem, mientras que la dirección corre a cargo del danés Kasper Barfoed. El cineasta ya había trabajado en otras producciones de suspense para Netflix, como 'El caso Hartung' y, en esta ocasión, vuelve a moverse en un terreno que conoce muy bien.

Además, el reparto es uno de los principales apoyos de la producción, porque los cuatro protagonistas sostienen una historia en la que las relaciones personales y las mentiras tienen tanto peso como el propio misterio. Puede que 'El intercambio' no reinvente el thriller psicológico ni todos sus giros están igual de bien disimulados, pero es muy entretenida y sus episodios pasan en un suspiro.

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