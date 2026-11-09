Ganó el premio de mejor película en Annecy pero 'La violinista' me ha decepcionado, no es uno de los grandes estrenos animados del año

Es inevitable no tener una curiosidad abrumadora por 'La violinista'. Al fin y al cabo, la película superó en el Festival de Annecy a auténticas maravillas animadas como 'Decorado', 'Iron Boy', 'El misterio de Lucy Lost', 'We Are Aliens', 'Tangles' o 'Nobody', y raro es el año que el festival no marca el paso de la animación alternativa. Sin embargo, incluso remando a favor, no puedo decir que esta película española me haya causado nada más que una profunda y triste indiferencia.

Violín Davies

Debo reconocer que si antes del pase nos hubieran advertido de que esta era una versión de la película sin terminar, hubiera entendido mejor que la animación de la que hace gala 'La Violinista' fuera así de dura. A lo largo de sus casi dos horas tenemos caras congeladas, coches que se mueven a tirones y diseños tan simples, contando una historia tan sencilla y con tan pocas concesiones a la narrativa que solo puede dar este formato animado, que no paraba de pensar en que era una versión a medio gas.

Aunque el estilo, abrumadora y conscientemente de la vieja escuela, puede apasionar a unos cuantos, personalmente reconozco que no logró emocionarme. No ayuda un guion fallido en sus intenciones, tan ambicioso (repasando no solo la relación entre dos jóvenes con la música como telón de fondo, sino también la ocupación japonesa de Singapur y la II Guerra Mundial) que nunca termina de acertar del todo. No es, ni mucho menos, un desastre, pero en su exceso temático está su mayor maldición.

A medida que se acerca el final, la película nos regala, eso sí, un fantástico clímax, que puede parecer un simple epílogo pero esconde el corazón de toda la obra y nos hace, por fin, comprender a unos personajes que hasta ese momento habían permanecido como meras estatuas parlantes repletas de clichés. Tristemente, para llegar hasta ese punto la cinta se arrastra y alarga de manera monumental, tratando de llegar al corazón pero sin encontrar las herramientas para hacerlo.

Paga, nini

Más allá de la animación, cabe subrayar que no hay nada explícitamente mal hecho en la película. Ni mucho menos. Pero no puede evitar caer en lugares comunes constantes, ante los que no puede (ni sabe) decir nada nuevo. El poder de la música en tiempos tristes, el amor surgido del talento, la guerra como elemento destructor común a la humanidad, el recuerdo que sirve como fuerza motora cuando nada importa... Al final se pierde en su propio clasicismo, en una manera casi arcaica de tocar tantos temas importantes.

La labor de investigación visual de sus directores, Ervin Han y el español Raúl García, es espectacular, midiendo el lugar de cada edificio, sorprendiendo con su magnificencia y explorando las tumultuosas calles de Singapur. El mundo de 'La violinista' se siente siempre vivo, repleto de matices, música (suenan obras de Tchaikovsky o Paganini, entre otros) y alma, y su destrucción posterior es abrumadora y dolorosa. Sin embargo, su historia principal no es capaz de captar este estilo vibrante tanto como pretende.

Debo reconocer que, a la hora de enfrentarme a una película animada, me gusta encontrarme con una narrativa tan compleja como definitoria, perfectamente distinguible de una de acción real. Sin embargo, 'La violinista' podría estar rodada tal cual sin echar de menos ningún plano, porque utiliza la animación como medio, pero no consigue hacerla especial.

Lo que queda es una película a la que se le ha puesto el mayor de los cuidados, pero que no consigue levantar el vuelo, quedándose en una medianía que tristemente queda opacada por otras propuestas actuales. Una auténtica pena.

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