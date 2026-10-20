De 'Campamento Krusty' a un spin-off de Troy McClure, las películas de 'Los Simpson' que se tiraron a la basura

Un dato que va a hacer que algunos os sintáis muy viejos: hace 19 años del estreno de 'Los Simpson: La Película', y ya por aquel entonces estábamos lejos de la "era dorada" de la serie. La versión cinematográfica de Springfield distaba mucho de ser perfecta, aunque sí que conseguía volver al candor de aquella época en la que no imaginábamos un mundo sin Homer, Bart y compañía.

Eso sí, pudo haber sido muy diferente. Y es que, aunque se estrenó en 2007, la primera vez que se planteó la idea de llevar la serie a las salas fue en 1991. Casi nada.

En el lago Gran Serpiente

Originalmente, la idea del creador de la serie, Matt Groening, era hacer una película de 'Los Simpson' después de que fuera cancelada, pero la audiencia no paraba de subir y se convirtió en uno de los fenómenos de cultura pop más importantes de los años 90, rompiendo (por suerte) su plan inicial.

Así que se conformó con plantear la idea en el apogeo de la serie, más concretamente en la temporada 4. 'Campamento Krusty' es uno de los mejores episodios de la primera etapa de 'Los Simpson', tan divertido como artesanal y repleto de gags visuales que funcionan como un tiro. De hecho, tras ver el episodio completo, el productor James L Brooks llamó a los guionistas y les dijo que era tan bueno que podría ser la base de una película.

Se pusieron a trabajar en ello, pero enseguida descubrieron que incluso se quedaban cortos para el estándar televisivo: el capítulo duraba 18 minutos y se vieron obligados a meter la canción ("Limpios comedores, mucho deporte y cultura, si te haces un rasguño enseguida te lo curan") para llegar a la duración exigida por Fox. Para sumarle más problemas, decidieron que fuera el primer episodio de la temporada 4.

En los audiocomentarios de la serie en DVD descubrimos que fue Al Jean, que después se convertiría en showrunner de la serie, quien dijo lo siguiente a Brooks: "Primero, si tenemos que convertirlo en una película, no tenemos un inicio [de temporada]. Y segundo, si no podemos hacer 18 minutos, ¿cómo se supone que haremos 80?". La idea de la película quedaría en un cajón hasta la temporada 6. Y esta vez sí que iba a ser la definitiva.

Vaya fantasía

En la temporada 6, 'Rascapiquilandia', un fabuloso episodio en el que Los Simpson acababan enfrentándose a un grupo de Rasca y Pica robóticos homicidas, mostraba un trozo de una presunta película que habían hecho los personajes: una parodia de 'Fantasía' en la que un montón de pequeños Picas en miniatura masacraban a Rasca haciendo de Aprendiz de Brujo.

En realidad esta era una referencia a una idea que Groening había mantenido durante años: la de hacer una película musical de 'Los Simpson' titulada 'Simpstasia', casi sin diálogos. En un principio nació como una idea de episodio, pero el escritor Mike Reiss, al ver que costaba encajarlo en 20 minutos de manera comprensible, decidió guardársela como una potencial idea para llevarlo a la gran pantalla.

De hecho, el concepto del musical estuvo en los inicios de la película que acabamos viendo, pero fue recortándose en distintas versiones del guion, quedando prácticamente en nada, para tristeza de los fans de las canciones de la serie (o sea, todos nosotros). Poco después de 'Simpstasia' también se propuso hacer un especial como 'La casa-árbol del terror', con tres historias separadas cada una con su propio estilo, pero se desestimó enseguida. Entonces pasaron a la siguiente propuesta, quizá la más caótica de todas.

Quizá me recuerden de otras series en acción real

¿Y si 'Los Simpson' estuvieran interpretados por actores de carne y hueso? Ya en 1994 el propio Groening dio vueltas a la idea cuando propuso la versión en acción real de la serie con un spin-off de Krusty protagonizado por su doblador, Dan Castellaneta.

De hecho, se llegó a escribir un guion donde Krusty llegaba a Los Angeles y le daban su propio talk show, pero no fue más allá y la cosa quedó en el limbo... hasta que al actor Phil Hartman se le ocurrió un nuevo guion un par de años después. ¿Y si hicieran una película de su personaje Troy McClure?

La idea no les pareció tan loca como suena a priori, y empezaron a escribir el libreto. El guionista Josh Weinstein incluso propuso utilizar la historia de 'Un pez llamado Selma', en el que la hermana de Marge se casa con Troy antes de descubrir que tiene un fetiche sexual con los peces. Todo iba viento en popa hasta que el 28 de mayo de 1998, Hartman fue asesinado por su esposa tras una discusión. Obviamente, la producción no siguió adelante.

A partir de aquí, los guionistas empezaron a tomárselo en serio y en 2003 se fueron a un retiro para proponer ideas, de las que nacieron episodios lamentables como 'La hoguera de los manatíes' y se imaginaron un argumento en el que adquirieran conciencia de su propia fama al estilo 'El show de Truman' (ya ha pasado en la serie también, por cierto) o trayendo de vuelta a personajes míticos como Hank Scorpio. Al final, la película fue la que fue, pero siempre nos quedará el consuelo de, tal vez, una secuela mejor, como Maggie dice al final de los títulos de crédito, ¿no?

Pues finalmente, después de llevarse años negando lo evidente, Matt Groening y compañía se han puesto manos a la obra para hacer esa secuela, que se estrenará en cines el 3 de septiembre de 2027, 20 años después de la primera parte. Por ahora, no se conocen detalles del argumento.

Teniendo en cuenta que desde 2007 solo han proyectado un par de cortos en cine ('El día más largo de Maggie' se pudo ver antes de 'Ice age: la formación de los continentes' y 'Jugando con el destino' antes de 'Onward'), lo suyo es que lo estén dando todo para que sea buena. Quizá, como sueñan algunos, el cierre perfecto después de casi 40 años ininterrumpidos.

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